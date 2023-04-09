كيف انتقمت مهرة من جابر في «ضرب نار» بعد قصة الحب؟.. نسبت ابنه لغيره وهددته بالحبس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب بدأت منذ اللقاء الأول، جمعت بين ياسمين عبدالعزيز «مهرة» وأحمد العوضي «جابر الكومندا»، خلال أحداث مسلسل «ضرب نار»، إذ تطورت سريعًا لإعجاب وحب انتهى بالزواج، تاركة خلفها قلة حيلته ومستواه المادي، لم تنظر سوى لحبها له، رافضة الزواج من غيره، قبل أن تنتهي الزيجة سريعًا بدخوله السجن، واتهامه بالقتل والمتاجرة في الأدوية المغشوشة.

وبين الحلقة والثانية، تتصاعد أحداث مسلسل «ضرب نار» المعروض عبر فضائية «ON»، الذي يدخل في السباق الرمضاني 2023، إذ تحول قصة حب «جابر ومهرة» إلى مشاعر كره وعداوة من الأخيرة له، بعد حبسه ظنًا منها إنها خدعها لتبدأ في سلسلة من الانتقام منه.

كيف انتقمت مهرة من جابر في «ضرب نار» بعد قصة الحب؟

ومع قرار حبس «جابر»، قررت «مهرة» الانتقام منه بطريقتها، لم تنظر للحب، ولم تنظر لنجله الذي تركه يرحمها، لتنتقم منه شيئًا فشيئًا بداية من خلعه، وحتى حرمانه من طفله وتهديده بالحبس.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، كيف انتقمت مهرة من جابر في «ضرب نار» بعد قصة الحب؟

الخلع

كان الانتقام الأول من «مهرة» لـ«جابر» بعد خداعه لها بحسب معرفتها، ودخوله السجن، لتقرر في الحلقة الـ12 من مسلسل «ضرب نار» رفع قضية خلع على جابر، والحصول على حكم الخلع بالفعل، دون أن يعلم بحملها منه.

الزواج من زيدان

لم تترك «مهرة» وقتًا طويل عقب حصولها على حكم الخلع، إذ قابلت «زيدان» الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، واخبرته بموافقتها على قرار الزواج منه بعد أن تلد طفلها، ليوافق على طلبها، وتذهب بالفعل لمنزله تاركة «شبرا» حتى موعد وضع مولودها من جابر.

نسبت ابنه لزوجها الثاني

لم يقف انتقام «مهرة» من «جابر» خلال أحداث مسلسل «ضرب نار»، على عدم إخباره بحملها كتابة اسم ابنها من «جابر الكوماندا» باسم زيدان، تنفيذا لما اقترحته صديقتها المقربة سحر التي تجسد شخصيتها الفنانة مها نصار، وعلى الفور وافق الأخير بكتابة الطفل باسمه، وذلك قبل دخولها إلى غرفة العمليات للولادة.

تهديد بالحبس

مشاعر الحب لـ«جابر» لم تعد موجودة بحسب ما قالته «مهرة» في أول مقابلة مع «جابر» عقب خروجه، إذ هددها بعدما علم بزواجها من آخر، قائلًا: «هتفضلي مراتي لحد ما ادفنك هنا»، لترد عليه مهرة بأنها أصبحت لا تحبه،.

وطلبت مهرة من جابر الابتعاد عنها، مهددة إياه: «لو مبعدتش عني هسفلتك وأرجعك السجن تاني»، ليقد «جابر» على صفعها عدة مرات، لتفاجأه بتهديده بالمسدس والفرار منه.