ملابس ربيعية مناسبة للطقس المتقلب

للأسف، لا يعني وصول الربيع دائماً أن الطقس سيكون دافئاً، هذا ليس مخيباً للآمال فحسب ولكنه يجعل ارتداء الملابس الربيعية تحدياً كبيراً! في بعض الأيام تزقزق الطيور والشمس مشرقة، لكن في أيام أخرى يكون الجو ممطراً وبارداً، للاستعداد لهذا الطقس، سوف تحتاجين إلى معرفة كيفية تنسيق بعض "ملابس الربيع المتقلب" هذا الموسم، لن تكون هذه الملابس هي السترات الثقيلة والمعاطف المنتفخة التي ارتديتها في الشتاء، بدلاً من ذلك، فهي خفيفة الوزن ولكنها لا تزال دافئة بما يكفي لتناسب الطقس.

إليكِ تنسيقات ملابس الربيع لارتدائها في هذا الموسم غير المتوقع!

ترنش كوت مع بلوزة وبنطلون جينز مستقيم الساق

يعتبر ارتداء المعطف فكرة جيدة دائماً في الربيع، إنها ليست فقط طريقة رائعة للبقاء دافئة في طقس الربيع الذي لا يمكن التنبؤ به ولكنها تساعد على رفع مظهر الربيع على الفور!

عند إقرانه بقميص أبيض أو تيشيرت وبنطلون جينز، سيبدو الزي مصقولاً وأنيقاً، امنحي هذا الزي الربيعي اللمسة النهائية المثالية من خلال ارتداء أحذية الكاحل، إنها مثالية للارتداء إذا كان الجو بارداً جداً.

فستان مع جاكيت جلد

يبدو أن الجميع يرتدون فساتين في الربيع، لتكييف هذا النمط مع الطقس المتقلب، ضعي طبقة مثل سترة جلدية لإبقائك محمية من البرد.

ستضيف السترة أيضاً لمسة نهائية مثيرة للفستان.

كنزة مع بنطلون ليجينز

هل تشعرين بالبرد الشديد لارتداء فساتين الربيع، جربي الليجينز كقطعة ربيعية رائعة عندما تكون درجات الحرارة منخفضة وسوف تمنحك تغطية ولكن ليس كثيفة لدرجة أنكِ تشعرين بالحرارة.

ارتدي الليجينز مع كنزة كبيرة الحجم سنشعرك وأكملي مظهرك بالنظارات الشمسية السوداء للحصول على مظهر رائع.

سترة كارديجان مع تيشيرت مع طقم أبيض

الكارديجان البيج الكلاسيكي ضروري في خزانة الملابس بسبب تنوعه، ارتديه فوق قميص أبيض للحصول على بعض الدفء.

تدرجات سترة الكارديجان والقمصان البيضاء هي الظلال المثالية لفصل الربيع لإطلالة دافئة ومنعشة.

بلوزة منقوشة مع بنطلون جينز

المطبوعات الربيعية مثل الأزهار رومانسية للغاية وأنيقة للارتداء، واحدة من أفضل الطرق لارتداء الأزهار هي ارتداء بلوزة بأكمام منفوخة بنقشة الزهور.

أضيفي القليل من الهيكل (والدفء) إلى مظهرك مع السترة المنسقة.

ارتدِ بنطلون جينز بقصة مستقيمة لإضفاء لمسة مريحة على مظهرك وأكملي إطلالتك الربيعية الجميلة مع صندل بكعب وحقيبة أنيقة، سيكون هذا النوع من المظهر مثالياً لتناول الغداء مع الأصدقاء.

ما يجب مراعاته عند اختيار ملابس الربيع المتقلب

الألوان: بدلاً من درجات اللون الأخضر الزمردي الشتوي والنبيذي الأحمر، اختاري ألواناً منعشة وممتعة، فقط لأن الطقس في الربيع بارد لا يعني أنكِ لا تزال غير قادر على ارتداء ظلال الباستيل اللطيفة أو المحايدة الطازجة، جربي سترة كارديغان وردية اللون أو معطف واقية من المطر باللون الأخضر الداكن لإضفاء بعض الدفء على مظهرك.

سترة خفيفة: تغلبي على طقس الربيع البارد مع معطف خفيفة الوزن مثل الترنش كوت أو جاكيت جلد أو سترة جينز أو سترة كارديجان، هذه خيارات خالدة ستحميك من العوامل الجوية.

البنطلون: الجينز أو السراويل ذات الأقمشة الخفيفة رائعة لفصل الربيع، تعتبر الأشكال المحايدة رهاناً آمناً لأنها تتوافق جيداً مع أي شيء في خزانتك.

التنانير: قد لا تكوني مستعداً لإظهار ساقيكِ بعد ولكن لا يزال بإمكانك ارتداء التنانير بطول متوسط ​​أو تصميمات ماكسي طويلة، اختاري الأقمشة خفيفة الوزن مثل القطن أو الساتان أو جربي القطعة الكلاسيكية لهذا الموسم التي تتجه مجدداً مع تنورة الجينز الطويلة!

القمصان: القمصان ذات الأزرار دائماً هي فكرة جيدة! من السهل ارتداؤها مع السترات الربيعية وتبدو أنيقة مع الجينز المستقيم.

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