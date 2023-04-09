طرق إزالة بقع الزيت من الملابس.. خطوات سهلة وموجودة في كل بيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقمشة عديدة يصعب إزالة بقع الزيت منها حتى بعد تنظيفها، هذه المشكلة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، الأمر الذي يجعلهم ربما يتخلون عن تلك الملابس، وعدم استخدامها مرة أخرى، ونتيجة لذلك نقدم عدة طرق تساعد على إزالة بقع الزيت من الملابس.

بعض المنتجات التجارية الخاصة بإزالة البقع، يمكن أن تستخدم مع الأقمشة الناعمة، حيث تساعد على إزالة البقع من الملابس، كما أن يمكن تُغطَّى البقعة بطبقة سميكة من البيكنج صودا أو نشاء الذرة أو الملح، وتُترك لساعات عدَّة، علمًا بأنَّ المسحوق سيمتصُّ الزيوت، وذلك بحسب موقع «cleanipedia».

يمكن إزالة بقعة الزيت بوضع القليل من منظف الأفران، ينقع جيدا ويشبع النسيج منه جيدا، ويترك لمدة 15 دقيقة منقوعا، ويتم غسل قطعة الملابس بالغسالة على درجة حرارة دافئة، ويضاف القليل من صابون غسيل الثياب.

الليمون الحامض

يعد الليمون الحامض من المواد التي تساعد على إزالة البقع من الملابس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- اسكب عصير الليمون على أماكن اتساخ القماش بالزيت.

- فرّك المنطقة بلطف وهدوء باستخدام لُب الليمون.

- اترك القماش حتى يجف تمامًا، ثم ضع المزيد من عصير الليمون في حال عدم اختفاء البقعة.

- اغسل الكنب أو السجاد كالمعتاد حسب التعليمات المرفقة على عليها.

الشامبو أو الصابون

- يساعد الشامبو أو الصابون، على إزالة بقع الزيت من الملابس، حيث يتم وضع مقدار من الماء على بقعة الزيت، ثم وضع مقدار من الشامبو أو صابون اليد، أو حتى شامبو الجسم.

- افرك الصابون على البقعة، حتى تتشكل رغوة، واستعمل فرشاة الأسنان لفرك الشامبو أو الصابون، لإزالة بقع الزيت العنيدة.

-اشطف قطعة القماش بالماء، ثم بالخل حسب الرغبة.