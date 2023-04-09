لايف ستايل

منى زكي في الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية.. «نموذج يحدث بكل بيت»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منى زكي مسلسل تحت الوصاية

بأحد شواطئ الصيد في دمياط، خرجت من مركبها مهرولة إلى بيتها، بعد ليلة كاملة في البرد والطقس السيئ، كانت تحاول تغيير ملامح المركب، لتتجنب تهمة السرقة، هكذا بدت منى زكي بطلة مسلسل تحت الوصاية التي تؤدي دور«حنان»، وما زالت تأمل في توفير مستقبل أفضل لأسرتها الصغيرة، بعد فقدان الزوج الذي بدأت به الحلقة الثانية، إذ بعد الحب والتفاهم بينهما، أصبحت وحيدة بعيدة عن السند، هي فقط من يؤل إليها الصغار، ذلك النموذج يتكرر في مئات بل آلاف البيوت المصرية.

المرأة المعيلة نموذج متكرر في البيوت المصرية 

أحداث مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، ليست مقتصرة على السيدة الأرملة التي قررت الهروب من الماضي، إذا إنها غيرت هويتها نهائيًا، الأمر الذي يعرضها في أحداث المسلسل خلال الحلقات المقبلة للمسائلة القانونية، لكنها نموذج متكرر في الكثير من البيوت، سواء المرأة المطلقة التي تعمل في المهن الشاقة لتربية أبنائها، أو السيدة الأرملة التي توفى زوجها، ليترك لها أطفالها الذين لا يجدون الحنان سوى منها.

خلال المسلسل، تسلط منى زكي الضوء على قانون الوصاية مع توالي الحلقات، بعد أخذها أطفالها، والبعد عن أهل الزوج الذين رفعوا عليها قضية سرقة، بسبب اختفاء مركب أخيهم، التي هي حق الأطفال في ميراث أبيهم، لكن عمهم الذي يؤدي دوره الفنان دياب، لا يريد أن تأخذ زوجة أخيه المركب بسبب قيمتها المادية.

21b66d1cec.jpg

862e9ddbc6.jpg

53d8866bed.jpg

ابن منى زكي يتولى رعاية شقيقته

خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية، يظهر «ياسين» أو الفنان عمر شريف ابن الفنانة منى زكي، براعته في العناية بشقيقته، على الرغم من اعتراضه على قرار والدته السريع في نزول البحر والصيد، لكنه يظهر قدرته على الاهتمام بشقيقته، ففي الحلقة الأولى عندما كانت والدته تغير ملامح المركب، كان يهتم بالصغيرة ويربت عليها حتى تهدأ، وفي الحلقة الثانية كان يتعلم سريعا كيف يحضر لها طعامها، أو «الرضعة» التي تأخذها من اللبن الصناعي.

528d223777.jpg

686b6de0be.jpg

2791b398ec.jpg

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا