طريقة عمل البسبوسة في 10 دقائق للمبتدئين.. طرية ومرملة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من علامات جودة البسبوسة أن تكون طرية ومرملة، ويظهر فيها طعم الزبدة، فيما يلي أبسط وأسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت في 10 دقائق فقط، للحصول على أفضل نتيجة، وهي أيضا ملائمة للمبتدئين في الطبخ والحلويات، وبها كافة المقادير اللازمة لعمل البسبوسة في البيت بسهولة على طريقة الشيف مروى الخطيب.

مكونات طريقة عمل البسبوسة في 10 دقائق

الكوب المستخدم في المعايير سعة 250 مللي، ويفضل التسوية على الرف الأوسط من الفرن، على درجة حرارة 200 درجة.

- 2 كوب دقيق سميد.

- نص معلقة صغيرة بيكنج بودر.

- نص كوب سكر.

- نص كوب حليب.

- نص كوب سمن.

-2 معلقة كبيرة جوز هند (اختيارية).

- 3 ملاعق كبيرة عسل نحل أو شربات حلويات ثقيل.

مكونات الشربات

- كوب ونص سكر.

- 2 كوب ماء دافئ.

- عصير نص ليمونة.

- نصف معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل البسبوسة في 10 دقائق

- يوضع السميد في طبق عميق، وعليه نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ونصف كوب من السكر، وملعقتين كبار جوز هند ناعم.

- تقلب المكونات الجافة حتى تختلط جيدا.

- إضافة نصف كوب سمن مذاب دافئ، ويقلب جيدا، حتى تغلف حبيبات السميد، ويصبح شكلها مثل الرمل المندي.

- إضافة 3 ملاعق كبيرة عسل نحل أو شربات، يجب التقليب الجيد حتى يختلط العسل.

- يضاف الحليب في درجة حرارة الغرفة، ويقلب من الأسفل للأعلى، ولا تعجن حتى لا تنشف البسبوسة، تقلب فقد دون عجن.

- نوقف التقليب بمجرد دخول الحليب في كل المكونات، ويجب أن يكون الخليط سميك وليس سائل.

- تدهن صينية مقاس 28 بالسمن، ويوضع فيها خليط البسبوسة ويوزع جيدا، بواسطة السباتيولا.

- تدخل الفرن على درجة حرارة 200 من الأسفل فقط.

- بمجرد أن تحصل على لون ذهبي من الأسفل، تشعل الشواية لمدة 10 دقائق حتى تحمر من الأعلى.

-تحتاج البسبوسة شربات خفيف وساخن.

- توضع كوب ونصف من السكر على كوب من الماء على نار متوسطة لمدة 10 دقائق، وبمجرد الغليان وتضاف نصف ليمون، وتترك 10 دقائق أخرى، وقبل إغلاق النار تضاف الفانيليا وغلق النار.

- بمجرد أن تستوي البسبوسة، والشربات الساخن تسقى كلاهما ساخن.

- تغطى البسبوسة مغطاة لمدة 5 دقائق، ثم يزال من على البسبوسة.