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تكات الشيف محمد حامد في رمضان.. «حضري البلح باللبن أولا»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نصائح الشيف محمد حامد

الكثير من السيدات في شهر رمضان، لا يعرفن الخطوات التي يجب إتباعها عند تحضير الإفطار، ويفكرن عند تحضيرهن الأطعمة لأسرهن، ولا يعرفن النصائح التي يجب مراعتها عند تحضير الإفطار، لذلك قدم الشيف محمد حامد، من خلال «هُن»، نصائح إلى السيدات لإتباعها في شهر رمضان المُبارك عند إعداد الفطار. 

تكات الشيف حامد عند تحضير الإفطار

قدم الشيف محمد حامد، نصائح عديدة للسيدات وربات المنزل لإتباعها، وهي كالتالي:

- تخزين كميات كبيرة لا يفيد، فمع كل يوم في شهر رمضان ستفكرين في أكلات مختلفة، بمقادير مختلفة.

- لا تقلقين من طهي الطعام وماذا ستطهين كل يوم، وماذا تطبخين فطوال السنة نأكل وسنأكل في رمضان.

إفطار صحي في رمضان

- تحضير الخضروات وكافة مستلزمات الطبخ في الصباح، عن طريق غسلها وتقطيعها.

- إحضار الطعام في الصباح أو أول ما تستيقظين، يتيح لكِ وقتًا للعبادة باقي الوقت.

- تحضير الأطعمة في نفس اليوم سواء إعداد الأطباق سواء الرئيسية أو السلطة وغيره، يجعلها جاهزة عند الإفطار مباشرةً.

- أعدي الشوربة والسلطة أولًا، ثم الإنتقال الى الطبق الرئيسي.

- بإمكانك العمل على الأطباق الجانبية السريعة كالشوربة مثلاً أولًا.

- المشروبات من أهم الأشياء التي يجب الانتباة إليه اعلى مائدة الإفطار.

- مشروب البلح باللبن من الأغذية المفيدة للجسم في شهر رمضان.

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طريقة عمل البلح باللبن على خُطى الشيف محمد حامد

المقادير:

- مقدار كوبان بلح.

- ربع كيلو حليب.

- فول سوداني «حسب الحاجة».

طريقة التحضير:

- ضعي اللبن في إناء صغير على النار.

- انقعي البلح في إناء كبير مع اللبن الساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون الحليب بني فاتح.

- ضعي البلح باللبن في الخلاط.

- إذا ضيفتي السوداني اخفقي جميع المكونات لمدة دقيقتين.

- صفي البلح باللبن ثم ضعيه في الثلاجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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