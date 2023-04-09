فوائد تناول التمر على السحور.. يحتوي على ألياف تقلل العطش

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد وجبة السحور، من أهم الوجبات في شهر رمضان المبارك، فمن الضروري أن تهتم الأسرة بتناولها، خاصة السيدات، كونهن الأكثر تأثرًا بالشعور بهبوط في الدم، كما أن جعل الأسرة تصوم بصحة، أهم ما تريده ربات البيوت، لذا قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح لتناول التمر على مائدة السحور، إذ يساعد الأسر على أن يكونوا بصحة جيدة.

فوائد تناول التمر على السحور

قدمت وزارة الصحة والسكان، منشورًا عبر موقعها الرسمي على وسيلة التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، نصائح لتناول الطعام بطريقة صحية في رمضان، وعلى رأسها وجبة السحور، وكانت كالتالي:

- تناول وجبة السحور يفضل تأخيرها إلى قبيل الفجر، مع تناول طبق السلطة الخضراء المكونة من الخيار والخس والخضراوات الورقية.

- شرب اللبن ومنتجاته من الزبادى والأجبان والبيض.

- يجب أن تتكون وجبة السحور من البطاطس والبطاطا والخبز البلدى، والبقوليات كالفول المدمس.

- والتمر إذ أنه من الأصناف الهامة التي يتخذها الصائم في وجبة السحور فهو مصدر غني بالطاقة والألياف والعناصر الغذائية.

التمر على السحور

وسب ما ذكره موقع «هيلث لاين»، عن فوائد تناول التمر:

- يحتوي التمر على عناصر غذائية مفيدة.

- يعمل على النشاط، يساعد الجسم على النشاط في شهر رمضان المبارك.

- التمر يحتوي على فيتامينات تعزز صحة العامة للجسم.

- الألياف التي يحتوي عليها تجعل هضم الطعام أسهل وأكثر كفاءة.

- يعمل على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

- يحتوي على المركبات الأساسية، مثل الأحماض الأمينية والنيكوتين والألياف الغذائية، التي تعمل على هضم الطعام بصحة دون حموضة.

- يساعد تناول التمر لفتراتٍ طويلةٍ في التخلص من البكتيريا الموجودة في الأمعاء.

- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض.

- يعزز صحة الدماغ.