أول رد من «وداد» على زواجها في «جعفر العمدة» وهي على ذمة سيد.. كشفت السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رد حساب منسوب للفنانة جوري بكر، التي تقوم بدور «وداد» في مسلسل جعفر العمدة، على الجدل المثار حولها، عقب انتهاء حلقة السبت، إذ انتهت الحلقة الـ17 بزواجها من «شوقي فتح الله» بعد هروبها من زوجها «سيد»، شقيق جعفر العمدة، ليقف أمامها مذهول «ازاي تتجوزي وانتي على ذمتي»!

أول رد من «وداد» على زواجها في «جعفر العمدة» وهي على ذمة سيد

كشفت الصفحة المنسوبة للفنانة جوري بكر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الطريقة التي اتبعتها «وداد» في أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، للزواج، وهي على ذمة رجل آخر، ومن المقرر أن تُكشف في أحداث اليوم الأحد.

وعلقت الصفحة المنسوبة لـ جوري بكر، على منشور ساخر لصانعة المحتوى «رانيا يحيى»، وهي تسخر من أحداث الحلقة متسائلة: «عملتيها ازاي فين شهور العدة» لترد: «خلعته».

زواج وداد يثير الجدل في جعفر العمدة

أثار زواج وداد المفاجئ من شوقي فتح الله الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة عقب خروجه من السجن، وهي لا تزال على ذمة زوجها سيد، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم، جدلا واسعا بين الجماهير، وذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة.

وبات الرواد يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تزوجت وداد من آخر وهي على ذمة زوجها؟