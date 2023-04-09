لايف ستايل

أول رد من «وداد» على زواجها في «جعفر العمدة» وهي على ذمة سيد.. كشفت السر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زواج وداد

رد حساب منسوب للفنانة جوري بكر، التي تقوم بدور «وداد» في مسلسل جعفر العمدة، على الجدل المثار حولها، عقب انتهاء حلقة السبت، إذ انتهت الحلقة الـ17 بزواجها من «شوقي فتح الله» بعد هروبها من زوجها «سيد»، شقيق جعفر العمدة، ليقف أمامها مذهول «ازاي تتجوزي وانتي على ذمتي»!

أول رد من «وداد» على زواجها في «جعفر العمدة» وهي على ذمة سيد

كشفت الصفحة المنسوبة للفنانة جوري بكر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الطريقة التي اتبعتها «وداد» في أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، للزواج، وهي على ذمة رجل آخر، ومن المقرر أن تُكشف في أحداث اليوم الأحد.

939bd58c91.jpg

وعلقت الصفحة المنسوبة لـ جوري بكر، على منشور ساخر لصانعة المحتوى «رانيا يحيى»، وهي تسخر من أحداث الحلقة متسائلة: «عملتيها ازاي فين شهور العدة» لترد: «خلعته».

00707fa8dd.jpg

d26a8930de.jpg

زواج وداد يثير الجدل في جعفر العمدة

أثار زواج وداد المفاجئ من شوقي فتح الله الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة عقب خروجه من السجن، وهي لا تزال على ذمة زوجها سيد، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم، جدلا واسعا بين الجماهير، وذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة.

وبات الرواد يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تزوجت وداد من آخر وهي على ذمة زوجها؟

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا