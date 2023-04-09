أداء مبهر وكاريزما لـ هالة صدقي بمسلسل جعفر العمدة.. «مين اللي مايحبش صفصف؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إطلالة مميزة ظهرت بها الفنانة «هالة صدقي» من خلالها تجسيدها دور «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة، إذ خطفت قلوب الجماهير بأدائها المبهر وعلقت في أذهانهم بكلماتها التي اشتهرت بها خلال المسلسل وشخصيتها المميزة التي نالت إعجاب الكثيرين خاصة في طريقة حديثها مع زوجهات ابنها جعفر.

نجاح شخصية «صفصف» في جعفر العمدة

ظهرت الفنانة هالة صدقي في المسلسل بشخصية سيدة أنيقة ترتدي أفخم العباءات ولا تفارقها الشيشة وصورة زوجها المرحوم والد جعفر، تحب الإطراء وتختلف معاملتها لابنها جعفر عن معاملة زوجاته، إذ تتعامل معه بحنان ولكنه عندما يخطئ يجد قسوة الأم التي غالبًا ما تكون لصالحه، أما تعاملها مع زوجاته يختلف تمامًا، فهي الحماة القاسية ذات اللسان السليط، ولكنها في الوقت ذاته حنونة والكل يعلم أنها حماة طيبة في النهاية.

قامت صفصف بتربية أولادها على الرجولة والشهامة والخير خاصة أنها وزوجها «عبدالجواد» كانا من كبار السيدة زينب، وحينما يتوفى الزوج تصبح «صفصف» عمود البيت وميزان العدل في المنزل ودائما تضع صورته بالقرب منها دائمًا وتتغزل به.

كاريزما خاصة وأداء مبهر ظهرت بهما الفنانة «هالة صدقي» في مسلسل جعفر العمدة منها الكلمات التي استشهرت بها وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي «أهي جات ثريا الجعانة.. يخربيتك يا نرجس يا بنت باتعة بتاعة الأعمال» وأيضا ««محاليل محاليل.. أنا الملكة، عايزة تكسبيني طبليلي، اشتاتا اشتوت، ده فاضل ثريا وعايدة اللي مخدوش بالقلم.. ومين اللي مايحبش صفصف؟».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم: منة فضالي، ومنذر ريحانة، ومي كساب، وهالة صدقي، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، طارق النهري، عصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.