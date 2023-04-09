الامارات | الشارقة تتزين بالفوانيس وأجواء الشهر الفضيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تتزين بالفوانيس وأجواء الشهر الفضيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجلّى أجواء رمضان في إمارة الشارقة في كل تفاصيل مدنها وأحيائها، فعلى امتداد الشوارع تعلق الفوانيس وتتزيّن الميادين والأسواق والمحال التجارية والبيوت، كما ألتمعت مبانيها وصروحها تحت الأضواء التي تعكس ما تتميز به من الزخارف ومن نمط المعمار الإسلامي، وخلال الشهر الفضيل تنشر الفعاليات والأنشطة في أرجاء الإمارة ما بين الروحاني في مساجدها التي يزيد عددها على 3000 مسجد، والترفيهي في العديد من المرافق والمواقع السياحية والتي تضفي على الشهر أجواء عائلية مميزة وخاصة.
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