الامارات | خضراوات غنية بفيتامين «K»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية بأن النزيف المتكرر ينذر بنقص فيتامين «K»، الذي يحدث على سبيل المثال، بسبب قصور الكلى المزمن.

وأوضح أن أهمية فيتامين «K» تتمثل في المساعدة على تخثر الدم، مشيراً إلى أن الاحتياج اليومي لفيتامين «K» يراوح لدى البالغين بين 60 و80 ميكروغراماً.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين «K» في الخضراوات الخضراء، مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي والسبانخ والخس والجرجير.

وفي حال النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين «K» تحت إشراف الطبيب.