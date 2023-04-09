الامارات | بثيثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

تُعدّ البثيثة من الوصفات الشعبية المتوارثة في الإمارات، وتتميز بسهولة تجهيزها فلا تتطلب وقتاً طويلاً أو مجهوداً كبيراً. وإضافة إلى أن طعمها شهي ورائحتها ذكية، تتميز هذه الوصفة باحتوائها على مكونات صحية ومفيدة للجسم، مثل التمر والهيل والزعفران.

وتحتوي الوصفة على التمر الذي يُعدّ مصدراً غنياً بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية.

• وصفة تتميز باحتوائها على مكونات صحية ومفيدة للجسم مثل التمر والهيل والزعفران.

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