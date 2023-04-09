الامارات | «موظ» يدخل مستشفى في آلاسكا.. ويصبح نجماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل حيوان «موظ» (نوع من الأيائل) إلى مستشفى في ولاية آلاسكا الأميركية.. نعم هذه ليست مزحة، إذ حدثت الواقعة الخميس الماضي. ومشى الموظ عبر الثلج بحثاً عن وجبة ولمح النباتات الخضراء في بهو المبنى الطبي فقرر الدخول للحصول على وجبة من الخضرة. وأصبح «الموظ» نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي عن غير قصد، إذ التقطت له صور ومقاطع فيديو.

وتمكن الأمن من إقناع «الموظ» بالخروج.

ولأن بطنه صار ممتلئاً، فأخذ قيلولة ما بعد الظهر!