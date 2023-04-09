لايف ستايل

الامارات | «موظ» يدخل مستشفى في آلاسكا.. ويصبح نجماً

0 نشر
أنكوراج (آلاسكا) ■ أ.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «موظ» يدخل مستشفى في آلاسكا.. ويصبح نجماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل حيوان «موظ» (نوع من الأيائل) إلى مستشفى في ولاية آلاسكا الأميركية.. نعم هذه ليست مزحة، إذ حدثت الواقعة الخميس الماضي. ومشى الموظ عبر الثلج بحثاً عن وجبة ولمح النباتات الخضراء في بهو المبنى الطبي فقرر الدخول للحصول على وجبة من الخضرة. وأصبح «الموظ» نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي عن غير قصد، إذ التقطت له صور ومقاطع فيديو.

وتمكن الأمن من إقناع «الموظ» بالخروج.

ولأن بطنه صار ممتلئاً، فأخذ قيلولة ما بعد الظهر!

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا