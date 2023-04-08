بعد فرح «وداد وشوقي فتح الله» في جعفر العمدة.. ما عقوبة الجمع بين زوجين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد لم يكن في الحسبان شهدته الحلقة الـ17 من مسلسل جعفر العمدة وهو زواج وداد من شوقي فتح الله الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة عقب خروجه من السجن، وهي ما تزال على ذمة زوجها سيد، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم، الأمر الذي جعله في حالة من الانبهار وعدم تصديق الذي حدث.

مسلسل جعفر العمدة

تساءل عدد كبير من متابعي مسلسل جعفر العمدة عن كيفية زواج سيدة وهي على ذمة رجل آخر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ونتيجة لذلك أجاب الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«هن» أن الجمع بين الزوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات غليظة لمن ترتكبها، فالقانون يعتبر من تجمع بين الزوجين زانية بموجب القانون.

العقوبة المترتبة على الجمع بين الزوجين

وعن العقوبة التي تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، أوضح «السعداوي»، أن تكون هنا العقوبة السجن المشدد وذلك وفقا للمادة 213 من القانون لأنها قدمت بيانات غير صحيحة للمأذون الذي عقد عقرانها على رجل آخر وأما إذ كان الزوج الآخر يعلم بذلك فسوف يعتبر أنه زانٍ.

حالة من القلق الشديد سيطرت على وداد بعد أن جمع جعفر بينها وبين والدته «هالة صدقي» وكذلك زوجته «دلال» الدور الذي تجسده «إيمان العاصي» لمعرفة من المتسبب في ضرب زوجته الرابعة «عايدة» الدور الذي تجسده الفنانة زينة، الأمر الذي جعل «وداد» تهرب من البيت وتذهب للزواج من شوقي فتح الله بعد خروجه من السجن.

مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب ومنة فضالي ومنذر ريحانة وبيومي فؤاد وأحمد داش وعصام السقا وطارق النهري ولمى كتكت وتامر علي والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.