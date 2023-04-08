الامارات | مسلسلات رمضانية تخطف الأنظار على تلفزيون دبي و«سما دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بشكل لافت، نجحت شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي في اجتذاب المشاهدين في شهر رمضان الكريم، عبر نخبة من الإنتاجات الدرامية المحلية والخليجية والعربية، في الوقت الذي راهنت فيه قنوات مؤسسة دبي للإعلام هذا العام على مقياس الجودة وتجارب المحتويات الهادفة في جذب عشاقها، جامعة في أعمالها بين أفضل الخيارات الفنية وأعلى تقنيات البث، إضافة إلى القصص المحبوكة بإتقان، التي جمعت فيها كبار النجوم، كما سلطت الضوء على الممثلين من جيل الشباب الذين أثبتوا موهبتهم وقدرتهم على خوض السباق الرمضاني باقتدار.

وكشفت الإحصاءات وأرقام المتابعة الجماهيرية، تصدر «سما دبي» خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك قائمة القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة في دولة الإمارات، فيما حققت شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي أداء أفضل من السنوات السابقة من حيث استمرارية المشاهدة لفترات أطول.

على القائمة

وفي سياق الأعمال والبرامج التي تصدرت مشهد المتابعة والاهتمام على شاشة تلفزيون دبي، تربع المسلسل الخليجي «النون وما يعلمون»، للمخرج حمد سعيد البدري والكاتب عبدالرحمن أشكناني، قائمة مشاهدات القناة. والمسلسل من بطولة النجمة الكويتية إلهام الفضالة، والنجمة الإماراتية فاطمة الحوسني، ونخبة من الممثلين ونجوم الدراما الكويتية. ويروي العمل قصص الصراعات وحكايات القسوة، ليسلط الضوء على كراهية «فجر» تجاه أشقائها، بسبب ما تعرضت له طوال حياتها من قهر، في الوقت الذي يحاول شقيقها (براك) جمع أسرته، وتهدئة الأوضاع، وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

أما مسلسل «قرة عينك» لسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، الذي تسجل من خلاله حضورها الأول تحت إدارة المخرج الكويتي الشاب سعود بوعبيد، وتكرر فيه تجربتها الفنية الثالثة مع الكاتبين علي شمس ومحمد شمس، فتجسد فيه النجمة قصة واقعية لا تخلو من نفس كوميدي واضح يخفف من وطأة حكاية الممرضة التي سجنت ظلماً، لتحاكم على جريمة لم ترتكبها، ثم تعوّض لاحقاً عبر تسوية تاريخية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار كويتي.

ومن بوابة المرتبة الثالثة، تجدد النجمة المصرية «يسرا» عودتها إلى الأعمال الكوميدية من خلال مسلسلها الرمضاني الجديد «1000 حمد لله عالسلامة»، لتقدم شخصية سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام العائدة إلى مصر. ويتمتع المسلسل بنفس كوميدي وضحت معالمه منذ اللحظات الأولى لاكتشاف العمل، إذ سرعان ما يزاح النقاب عن شخصية امرأة عائدة إلى أرض وطنها، لتسوية عدد من الأمور وقضايا الميراث العائلي العالقة، فتتعرض مع أبنائها لمواقف متنوّعة، تنجح في مواجهتها بمسحة طريفة.

في المرتبة الرابعة، حل مسلسل «الصفارة»، للممثل أحمد أمين، الذي يؤدي فيه شخصية «شفيق» المرشد السياحي الذي يسرق صفارة الملك توت عنخ آمون، ليسافر بها عبر الزمن ويعود إلى الوراء أكثر من مرة، ومن ثم إلى الحاضر لاكتشاف التغيرات التي طرأت على اختياراته.

البرامج تنافس

بدورها، حققت مجموعة المسلسلات والبرامج الإماراتية، على قناة سما دبي، نسب مشاهدة عالية، إذ سجل مسلسل «أهل الدار» للنجوم أحمد الجسمي ومرعي الحليان وأحمد الأنصاري، نجاحاً واضحاً، احتل على إثره المرتبة الأولى، بعدد مشاهدات عالية منذ الأسبوع الأول.

يتناول العمل قصة «سعود»، رجل الأعمال المعروف الذي يفكر في لحظة يأس بالانتقال مع أصدقاء طفولته الثلاثة، للعيش في دار للمسنين، واضعاً لهم شروطاً خاصة تضمن الابتعاد، ولو إلى حين، عن مشكلات الأبناء وإعادة بناء جسور جديدة للتواصل، باعتبار عدم قدرة أي طرف على الاستغناء عن الآخر.

أما المسلسل الإماراتي «طوق الحرير»، الذي جاء في المرتبة الثانية، فشهد عودة النجمة سميرة أحمد، التي تؤدي فيه شخصية «خولة» المثيرة للجدل، التي تربطها علاقة غريبة بأبنائها الأربعة، غلبت عليها القسوة والتكبر والفوقية، ما يوقعها لاحقاً في العديد من المشكلات والأحداث غير المتوقعة.

من جانب آخر، احتل برنامج المسابقات «المندوس» للإعلامي الإماراتي عبدالله إسماعيل المرتبة الثالثة. ويعد البرنامج تجربة اجتماعية تفاعلية في قالب ترفيهي فريد مفعم بروح التاريخ والأصالة المحلية.

في المرتبة الرابعة، جاء مسلسل «بيت القصيد» للكاتب والممثل الإماراتي عبدالله صالح، وبطولة كل من فاطمة الحوسني وعلي جمال ومرعي الحليان.

واستمرت «شعبية الكرتون» في موسمها الـ17 في حصد النجاحات المتلاحقة والمشاهدات الواسعة، عبر سلسلة من المفاجآت والمواقف الكوميدية الطريفة ومقالب شخصياتها الظريفة، التي عادت هذا العام برؤية جديدة وأفكار مغايرة تراهن على الارتقاء بمشهد الكوميديا في الشهر الكريم.

• قنوات مؤسسة دبي للإعلام راهنت هذا العام على مقياس الجودة وتجارب المحتويات الهادفة في جذب عشاقها.

• برنامج المسابقات «المندوس» للإعلامي الإماراتي عبدالله إسماعيل احتل المرتبة الثالثة في عدد المشاهدات على قناة سما دبي.

«عزيز الروح»

في المرتبة الخامسة على شاشة تلفزيون دبي، حل مسلسل «عزيز الروح»، للممثل الكويتي محمد المنصور، الذي يتناول فيه حكاية «سعود» العائد الخارج، الذي يقرر الاستقرار والزواج، لكن الشك يدخل إلى قلبه باستيلاء شقيقه «صالح» على أمواله وسرقته، فيفض شراكته معه، ويترك المنزل، ويزج في قطيعة عائلية لم تكن في الحسبان.