طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير.. خطوات بسيطة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد البيتيفور من المخبوزات الأساسية التي يتم تجهيزها في عيد الفطر المبارك وهو من الوصفات التي تحرص على القيام بها عديد من السيدات داخل المنزل، لتوفير الحاجة إلى شراء كميات كبيرة منه ونتيجة لذلك نقدم طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير.

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير على حسب الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجهاعلى قد الإيد، المقدم على فضائية «سي بي سي سفرة».

المقادير:

كيلو دقيق

ثلاثة أرباع كيلو زبدة درجة حرارة الغرفة

2 كوب سكر بودرة

5 بياض بيض

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة كبيرة زبدة مع اضافة الكاكاو

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

لون طعام أحمر

لون طعام أخضر

رشة ملح

مربى

فورماسيل

شيكولاتة سايحة

جوز هند

فول سودانى مجروش

طريقة تحضير بيتي فور بالصور والمقادير

تخلط الزبدة مع السكر البودرة ثم يضاف الزيت وبياض البيض والفانيليا.

يخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ويضاف بالتدريج مع التقليب.

يقسم الخليط لأربعة أجزاء يقلب جزء من الخليط يظل بدون أي إضافات.

يخلط جزء من الخليط مع اللون الأخضر وجزء مع اللون الأحمر.

يخلط الجزء الأخير مع الكاكو وملعقة الزبدة ويوضع كل جزء فى كيس حلواني ويشكل في صينية فرن.

توضع فى فرن ساخن فى درجة حرارة 180 حتى النضج ثم يزين بالمربى والفورماسيل وجوز الهند والفول السوداني.

مقادير عمل البيتيفور الناعم

200 جرام زبدة طرية

80 جرام سكر بودرة منخول

2 صفار بيض

فانيليا

رشة ملح

200 جرام دقيق

80 جرام نشا

لبن عند اللزوم

كاكاو خام حسب الرغبة

شيكولاتة مذوبة

فورماسيل

مكسرات

سكر ملون