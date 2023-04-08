مفاجأة.. حيلة لجأت لها وداد في مسلسل جعفر العمدة لتتزوج وهي على ذمة سيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من علامات الاستفهام طرحتها أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل جعفر العمدة، بشأن زواج وداد من شوقي فتح الله الذي يلعب دوره الفنان منذر رياحنة، وهي ما تزال على ذمة زوجها سيد شقيق جعفر، ويجسد دوره الفنان أحمد فهيم.

كيف تزوجت وداد من آخر وهي على ذمة زوجها

ومع انتهاء أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة بهذا الحدث، تزايدت التساؤلات حول كيف لوداد الزواج من آخر وهي ماتزال على ذمة زوجها، وهو ما رد عليه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ«هن».

وقال مصطفى سعداوي، إن هناك سيناريوهين من المحتمل أن تكون لجأت وداد لأحدهما خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، وهما، الحصول على حكم بخلع زوجها دون علمه، أو ارتكابها جناية تزوير معنوي، وهي إخفاء بأنها على ذمة رجل آخر أمام المأذون الشرعي حين عقد قرانها، التي تعرف قانونًا بأنها اشتركت مع موظف عام حسن النية وهو المأذون الشرعي خلال عقد القران.

ويعني الاشتراك مع موظف حسن النية في أثناء عقد القران بتزوير الأوراق، بأنها أعطت بيانات مغلوطة عنها للمأذون الشرعي بأنها ليست على ذمة رجل آخر، ومن هنا تم عقد القران، وتصل عقوبة هذا الجناية إلى السجن المشدد، حسب حديث أستاذ القانون الجنائي.

زواج وداد يثير الجدل في جعفر العمدة

حالة من الجدل أثارها زواج وداد المفاجئ من شوقي فتح الله الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة عقب خروجه من السجن، وهي ما تزال على ذمة زوجها سيد، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم، وذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة.