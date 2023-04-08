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الامارات | معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة (فيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

جسد أحد المعتمرين قوله تعالى "وبالوالدين إحسانا" جوار الكعبة المشرفة، حيث تصدر فيديو من داخل المسجد الحرام، مساء أمس الجمعة، منصات التواصل الاجتماعي في ، وذلك بعد أن راج مقطع فيديو بشكل واسع لأحد المعتمرين يحمل والدته على كتفيه للطواف بالكعبة المشرفة خلال أدائهما مناسك العمرة.

وأظهر الفيديو المتداول مشهداً عفوياً لصورة الوفاء الحقيقي للابن وهو يحمل والدته وسط فرحة غامرة من والدته، في الوقت الذي سطر فيه ناشطو التواصل الاجتماعي أروع العبارات في بر الوالدين.
 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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