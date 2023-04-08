أثار فرحها الجدل في مسلسل جعفر العمدة.. من هي وداد زوجة شقيق محمد رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث مشوقة جديدة شهدتها أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل جعفر العمدة، التي جاء أبرزها زواج وداد المفاجئ من شوقي فتح الله الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة عقب خروجه من السجن، وهي ما تزال على ذمة زوجها سيد، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم.

تفاصيل زواج وداد من شوقي فتح الله في جعفر العمدة

العديد من علامات الاستفهام أثارت اندهاش المتابعين عند زواج وداد من شوقي فتح الله دون الإشارة إلى موقف زواجها من سيد، ويلعب دوره الفنان أحمد فهيم، لتنتهي أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل جعفر العمدة، بسؤال الأخير لزوجته كيف لها أن تزوجت من الأول وهي ما تزال على ذمته.

معلومات عن صاحبة دور وداد في جعفر العمدة

وتجسد الفنانة جوري بكر شخصية وداد زوجة شقيق جعفر العمدة، التي نستعرض أبرز المعلومات عنها في السطور الآتية، حسب حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

- هي فتاة مصرية ولدت بالإسكندرية.

- في العقد الثالث من عمرها، ومن مواليد أكتوبر 1988.

- تعمل كمقدمة برامج وممثلة.

- درست جوري بكر في كلية الإعلام، وتخصصت بقسم الإذاعة والتليفزيون.

- بعد دراستها الإعلام، اتجهت لدراسة التمثيل في العاصمة البريطانية لندن.

- فيما بعد عملت في الإمارات لفترة في مجال المكتبات.

- بدأت جوري بكر أولى خطواتها نحو التمثيل من خلال عروض الأزياء، ثم مقدمة برامج.

- حصدت لقب أفضل عارضة أزياء في آسيا.

- حصلت على لقب Miss International.

- في العام 2014 حصدت لقب الوصيفة الثانية لملكة جمال مصر.

- احتفلت بزواجها في أول العام الجاري.

- بدأت أول مشاركاتها الفنية في 2020، وظهرت في مسلسل البرنس مع محمد رمضان.