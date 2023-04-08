بعد ذكرها في مسلسل الكبير أوي 7.. ما الفرق بين الطماطم والشيري توميتو؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تضمنت الحلقة الـ16 من مسلسل الكبير أوي 7 مجموعة من الأحداث الكوميدية المشوقة، التي جاء من بينها لجوء الكبير أوي إلى أحد المتخصصين لاستعادة ابنه «العترة» صغيرًا مرة أخرى، الذي يخبره أن السر في تحضير تركيبة صحيحة لنجاح ذلك الأمر هو إضافة طماطم الشيري للتركيبة، وهو ما زاد تساؤلات نحو الفرق بين الطماطم والشيري توميتو.

الفرق بين الطماطم والشيري توميتو بعد ذكرها في مسلسل الكبير أوي 7

وخلال السطور الآتية نستعرض الفرق بين الطماطم والشيري توميتو بعد الحديث عنها في الكبير أوي 7، حسب ما ذكر موقع healthline العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة.

ويعد الفرق الرئيسي بين الطماطم والشيري توميتو أو كما تعرف بـ الطماطم الكرزية، هو أن الأولى أكبر من الثانية في الحجم، ورغم ذلك، هناك بعض الاختلافات الأخرى بين النوعين بناءً على المذاق والاستخدامات والفوائد الصحية.

فتتميز الطماطم العادية الحمراء بنضجها، ومذاقها الشهي، مع كثرة عصيرها، كما أنها تستخدم على نطاق واسع في طهي الأطباق اللذيذة في جميع أنحاء عالم الطهي.

وعلى الرغم من أن الطماطم قد تبدو كأنها خضروات للعين العادية، إلا أنها تُصنف عمومًا على أنها فواكه.

من ناحية أخرى، تعد طماطم الكرز عبارة عن قطع صغيرة الحجم تضاف إلى السلطات لإضفاء المزيد من المذاق الشهي.

فوائد الشيري توميتو

ووفق healthline تتمثل فوائد الشيري توميتو الغذائية في كل من:

- كونها نوعًا من الطماطم فهي تحتوي على الكثير من المغذيات بشكل لا يصدق، التي تتمثل في الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة الكاروتينية.

- تعد مصدرا جيدا للألياف.

- غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، لذلك فإنها تساعد في إنقاص الوزن.

- غنية بالمعادن والكالسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم.

- تحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات، وهو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات الحمراء والبرتقالية والصفراء.