كيف كشفت الحلقة السادسة لغز ابن جعفر العمدة؟.. خيط واحد يحل النهاية «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مين ابن جعفر العمدة؟» و«من المتسبب في خطف ابن جعفر العمدة؟»، و«من يكشف سر ابن جعفر العمدة؟» ثلاثة أسئلة باتت هي أكثر اهتمامات متابعي وجمهور مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، إذ حقق نجاحًا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى، لا سيما أن أحداثه مشوقة ومشاهده قريبة من الجمهور.

تصاعد أحداث مسلسل جعفر العمدة

وشهدت أحداث حلقة أمس، من مسلسل جعفر العمدة، تصاعدا كبيرا، خاصة وفاة أم أحمد داش التي جسدت دورها الفنانة لبنى عسل، ليبدأ الرواد والمتابعون بالتساؤل عن كيف يصل «جعفر» للحقيقة بعد وفاة «فاطمة»؟.

خيط واحد يحل النهاية

لم تستمر حيرة الجمهور طويلًا، إذ كشف المشهد الأخير من حلقة أمس، أن شقيقة «فاطمة» التي تجسد دورها الفنانة سلوى عثمان على علم بالسر، إذ ظهرت وهي ترويه لزوجها عقب عزاء شقيقتها، ليحذرها من البوح به، خوفًا من الدخول في المشكلات.

وفي الحلقة السادسة من العمل انتقل السر من فاطمة إلى شقيقتها، بعدها ذهبت، إليها بمدينة الإسكندرية، وأخبرتها أنها التقت «بلال شامة» الفنان مجدي بدر، والذي أقدم على خطف سيف العمدة، حيث قابلته بالصدفة خلال تواجدها بالقطار أثناء انتقالها من الإسكندرية إلى القاهرة، وكشفت مفاجأة حول علاقتها به.

الحلقة السادسة تكشف لغز ابن جعفر العمدة

لم يمر مشهد واحد طيلة الـ 16 حلقة التي عُرضت من العمل، مرور الكرام، ففي الحلقات السابقة، وتحديدًا الحلقة السادسة، كشفت عن الشخص الوحيد المسؤول عن كشف سر ابن جعفر العمدة.

وظهرت سلوى عثمان في مشهد مقتضب بالحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، رفقة شقيقتها «فاطمة» التي كانت ترتجف بعدما صادفت «بلال شامة» في القطار عقب 19 عاما، لتحاول الهروب منه وتذهب لشقيقتها كي تخبرها بالسر، قائلة: «بلال قالي إن أبوه راجل معلم كبير في السيدة زينب اسمه جعفر العمدة» لتكشف لنا الحلقة، عن كيفية انتقال سر نسب «سيف» لوالده، بعدما أفصحت عنه «فاطمة» لشقيقتها قبل وفاتها.

كيف حافظت «فاطمة» على ابن جعفر العمدة من الموت المحقق؟

وكانت الحلقة كشفت كيف حافظت «فاطمة» على ابن جعفر العمدة من الموت المحقق، إذ أظهرت الأحداث مقابلتها بـ «بلال شامة» الذي أتى بالطفل لها قبل 19 عامًا، وأخبرها بأنه خطفه من أجل المال، ليعود بعدها معترفًا إن من طالبوا بخطفه طلبوا منه قتله، لتقرر «فاطمة» إنقاذه حيث أخبرته بوفاة الطفل بسبب الحمى، وصارحت والدها بالأمر وبطلبها بأن يسجله باسمه، لتتكفل به، وهو ما حدث.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة المسلسل محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.