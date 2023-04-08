مصريات كتبن التاريخ على خطى «صافية» بمسلسل سره الباتع.. أبرزهن زينب الكفراوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت الفنانة «حنان مطاوع» أنظار الجميع في تجسيدها دور «صافية» إحدى السيدات التي لها دور كبير في المقاومة ضد الحملة الفرنسية على مصر في مسلسل سره الباتع، كما تعيش خلال الأحداث قصة حب أسطورية بالسلطان حامد الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السعدني.

نماذج مصرية كتبن التاريخ

لم تكن «صافية» هي السيدة الفريدة من نوعها التي دافعت عن وطنها ولكن هناك العديد من السيدات المصريات التي لهن دور كبير في الدولة وأبرزن مدى حبهن لوطنهن خاصة أن المرأة المصرية معروفة بقوتها وشجاعتها ليست كمثيلتها في أي بلد آخر في العالم، فهي امرأة صابرة ومثابرة ومؤثرة في كل المجالات.

زينب الكفراوي

من ضمن النساء التي دافعن عن وطنهن وأبزرت قوتها في المناضلة زينب الكفراوي، أول سيدة تنضم للفدائيين في بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وتعد أيقونة المقاومة الشعبية النسائية ولذا فهي تمتلك تاريخا مشرفا في سجلات الفدائيين بمنطقة القناة بشكل عام وبمحافظة بورسعيد بشكل خاص واستطاعت أن تسجل اسمها بحروف من نور وسط أعلى قائمة الفدائيين الذين قاموا بأعمال المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي على مصر.

صفية زغلول أيقونة مصرية مشرفة في تاريخ مصر وواحدة من أبرز النساء المصريات اللاتي كان لهن دور عظيم للوطن في عشرينيات القرن الماضى وأطلق عليها الجميع لقب «أم المصريين» وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصةً، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919.

من النماذج المصرية التي كتبت التاريخ «هدى شعراوي» التي تعد من أبرز الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين وتنتمي هدى شعراوي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات.

«آمنة دهشان»، أول سيدة حملت رخصة السلاح في الإسماعيلية، وكان لها باع طويل في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني، إذ تعد فدائية ساعدت الجنود في حرب الاستنزاف وحرب 1973.

مسلسل سره الباتع

تدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن الأولى الحقبة الفرنسية والثانية الحقبة الحالية، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويخرجها خالد يوسف في التجربة الدرامية الإخراجية الأولى له.

مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمي وريم مصطفى وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.