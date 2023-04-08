بعد أزمة منى زكي في «تحت الوصاية».. نصائح للأمهات عند ترك الأطفال بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح بسيطة وحزينة ظهرت الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، إذ تجسد دور سيدة أربيعينة وتوفي زوجها وترك لها طفلين ومركب صيد التي جعلتها تسافر مع طفليها لدمياط، وتضطر لتركهما بمفردهما حتى تذهب لتستلم المركب، وشعرت خلال فترة بعادها عن أطفالها بالقلق مما دفعها للاطمئنان عليهما بين الحين والآخر.

نصائح للأمهات عند ترك أطفالهن في المنزل

هناك العديد من السيدات خاصة الموظفات تسيطر عليهن حالة من القلق والتوتر عند ترك أطفالهن في المنزل ونتيجة لذلك يقدم موقع «هن» عدة نصائح يجب الأمهات اتباعها لتجنب حالة القلق والتي منها المتابعة من خلال الإنترنت يجب على الأم متابعة أطفالها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل معهم عندما يكونون في المنزل بحسب موقع «madeinapinch».

تعليم الأطفال المهارات الأساسية من ضمن النصائح التي يجب على الأمهات تعليمها، حيث يجب أن يتم التحدث مع الطفل حول السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تحدث أثناء غيابها عن المنزل ومنها شم رائحة الدخان وأيضا انقطاع الطاقة طرق شخص غريب على الباب وكيفية قبل الباب وفتحه بشكل جيد لضمان الأمان وكيفية إطفاء الأنوار وتشغيل وكذلك كيفية تشغيل الميكروويف وإغلاقه.

مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول تسليط الضوء على قانون الوصاية على الأبناء، سواء بعد رحيل الزوج أو الأب، من خلال شخصية «حنان»، التى تقدمها خلال أحداث العمل، وهى سيدة أربعينية يتوفى زوجها ولديها ابن وابنة وتعتمد على ابنها ياسين في الاهتمام بأخته الصغيرة خلال فترة عملها.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين المميزين، منهم الفنان دياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.