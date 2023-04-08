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تفاصيل عقد قران تالا إبراهيم حسن.. طلب خاص من العروسة قبل «كتب الكتاب»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقد قران تالا إبراهيم حسن

عقد قران تالا إبراهيم حسن، واحد من الأحداث السعيدة التي شهدها الوسط الرياضي مؤخرًا، إذ احتفل نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة الحالي للنادي المصري، بعقد قران ابنته في مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط أجواء بسيطة ومبهرة لاقت تفاعل الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خاصة مع حرص العروس على طلبها لأمر أثار تعاطف جميع الحضور.

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تفاصيل عقد قران تالا إبراهيم حسن

أما عن تفاصيل عقد قران تالا إبراهيم حسن، كانت نشرت الصفحة الرسمية للكابتن حسام حسن، عم العروس، ونجم الكرة المصرية السابق، والمدير الفني الحالي لنادي المصري البورسعيدي، مجموعة من صور عقد قران ابنة شقيقه الذي أقيم في أجواء مبهرة وبسيطة بمسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي.

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وقد عقد القران الداعية الإسلامي مصطفى حسني، كما شهدت المناسبة السعيدة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، من بينهم، الإعلامية دينا عبد الله، والفنانة نيرمين الفقي، والفنانة ريهام عبد الغفور وزوجها.

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طلب خاص من تالا إبراهيم حسن قبل عقد قرانها 

وقبل لحظات عقد قران تالا إبراهيم حسن، طلبت العروس مطلبًا خاصًا بقراءة الفاتحة على روح خالتها الراحلة، وهو ما كشف عنه الداعية الإسلامي مصطفى حسني، قائلًا: «هنبدأ كتب الكتاب في الليلة الجميلة دي بقراءة الفاتحة، بناء على طلب من تالا بقراءة الفاتحة للسيدة أمل خالة تالا، الله يرحمها، والحقيقة إن احنا لما بنتذكر موتانا في المناسبات الحلوة دي مش بنتذكرهم بحسن، بنتذكرهم بسكينة».

إطلالة تالا إبراهيم حسن  

وخلال عقد القران، أطلت تالا إبراهيم حسن بفستان أبيض اللون تميز بتصميمه البسيط للغاية دون وضع أي نقوش عليه، مع التزامها بوضع طرحه بيضاء اللون أيضًا فوق رأسها في أثناء عقد القران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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