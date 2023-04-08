طريقة عمل كعك العيد بالصور خطوة بخطوة.. «نفس طعم المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكعك من الحلويات والمخبوزات الأساسية التي يتم تحضيرها في عيد الفطر المبارك وهو من الوصفات التي تحرص على القيام بها عديد من السيدات داخل المنزل، لتوفير الحاجة إلى شراء كميات كبيرة من الكعك من المحال، بأسعار قد تكون مكلفة ونتيجة لذلك نقدم طريقة عمل كعك العيد بالصور خطوة بخطوة.

تتطلب طريقة عمل كعك العيد بالصور خطوة بخطوة مكونات بسيطة حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير كعك العيد خطوة بخطوة:

- 3 أكواب من الزبدة.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

- سكر بودرة.

- كيلو دقيق.

- 3 أكواب من الحليب الدافئ.

- ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

- رشة ملح.

طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز

- ابدئي أولى خطوات طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز، بخلط كل المكونات مع الدقيق، وامزجيها جيدًا، فيما عدا الزبدة.

- تُسيح الزبدة على النار، ثم تضاف إلى الدقيق مع الخليط المتجانس.

- بعد أن تحصلي على العجين، فطيعها إلى كرات متشابهة.

- احشي العجين بالحشوة المرغوب بها.

- انقشي العجين حسب الرغبة حتى تضفي مظهرا جماليا لها.

طريقة عمل الكعك الناعم

المقادير

- كيلو دقيق.

- 50 جرامًا من السكر.

- 20 جرامًا من البيكنج بودر.

- ملبن.

- عجوة للحشو.

- 10 جرام من روائح الكحك.

- نصف كيلو سمن.

- سكر بودر للتقديم.