ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها سواء بدون أولاد أو لها أبناء؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها سواء كانت بدون أولاد أو لها أبناء، من الأسئلة التي تدور في ذهن كثير من السيدات، ممن فقدن أزواجهن، ولا يعرفن كيفية التصرف، وكيف يكون مقدار ميراثهن.

ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها

رد علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء، عبر برنامج «فتاوي الناس»، المعروض على شاشة قناة الناس، على سؤال: ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها بدون أولاد -أي عدم وجود الفرع الوارث- أو لها أبناء، موضحا أن في الحالة الأولى يكون لها الربع، والثمن في وجود الفرع الوارث.

نصيب الزوجة من الميراث

أجاب عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف، عبر «هُن»، عن سؤال: ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟، موضحا أنه يكون الربع إذا لم يكن لها أولاد، وفي حالة أن يكون لها أبناء يكون الثمن، أي في حالة وجود أبناء للمتوفى، أي ميراث الربع للمرأة بدون أولاد والثمن للمرأة التي لها أبناء.

ما نصيب المطلقة من ميراث زوجها؟

بالنسبة لحالات ميراث الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا وتوفى الزوج في فترة العدة لهذه الزوجة، يحق لها الميراث، ويكون نصيبها كالمعتاد الثمن في حالة وجود أبناء لها، وربع الميراث في حالة عدم وجود أبناء لها، بحسب هندي.