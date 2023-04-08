طريقة عمل عصير قمر الدين.. مش هتاخد دقايق وبتكاليف بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع استقبال شهر رمضان المبارك، وتجهيز أشهى العصائر والمشروبات الباردة على طاولتك، تبحث ربات المنازل عن طريقة عمل عصير قمر الدين، إذ إنه واحد من المشروبات الرمضانية التي ارتبطت بشكل كبير بالشهر الكريم، وتتواجد بشكل أساسي على طاولة الفطار الأساسية بجانب التمور، والعرقسوس والخشاف.

طريقة عمل عصير قمر الدين

وتبحث السيدات على طريقة عمل عصير قمر الدين، لتحضيره بأشهى مذاق، ويقدم «هُن» في السطور التالية، الطريقة بخطوات سريعة، وفقًا للشيف وخبيرة الطبخ أميرة شنب.

مقادير عمل عصير قمر الدين

لفة قمر الدين

سكر

ماء مغلي

طريقة عمل عصير قمر الدين

في الخطوة الأولى، انقعى قمر الدين بعد تقطيعه لقطع صغيرة في الماء المغلي، وارفعيه على النار.

ارفعي القمر الدين المغلي من على النار، واضربيه في الخلاط مع الماء والسكر.

صفي عصير قمر الدين، وقدميه باردًا، بعد حفظه في الثلاجة.