طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة.. وصفات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشيش طاووق، من الأنواع المفضلة لدى ربات البيوت، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، إذ تتفنن في طريقة إعداده بأكثر من وصفة، وإعداده في الطاسة يجعل الأمر سهلًا كثيرًا، ومحبب لدى جميع أفراد الأسرة، لذا نستعرض، طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة، بحسب ما قدمته الشيف زينب مصطفى، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، على شاشة قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة

تعتبر طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة، الأكثر إعجابًا بين السيدات، إذ يريدن معرفة تكات نجاحه من خلال متابعة كبار الشيفات وبرامج الطبخ الشهيرة، ونقدمه لكم بمقادير وطريقة سهلة:

المقادير:

- نصف كيلو مكعبات شيش طاووق.

- ملعقتين عصير ليمون.

- زيت نباتي.

- ملعقة كبيرة زبادي.

- ثلاثة فصوص ثوم مفروم.

- ملح وفلفل.

- ملعقة صغيرة صلصة طماطم.

- ملعقة زعتر جاف.

- رشة قرفة.

- ملعقتين بقدونس.

- فلفل أخضر رومي مكعبات.

- بصلة شرائح.

طريقة التحضير:

- طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة ضعي في وعاء كبير مكونات التتبيلة وجميع التوابل والملح والفلفل.

- اضربي المزيج مع مكعبات الدجاج «مكعبات الشيش طاووق».

- في نفس الوعاء غطي الدجاج بالتتبيلة، واتركيها تنقع في الثلاجة لمدة أربعة ساعات على الأقل.

- ضعي الدجاج في الأسياخ مباشرة قبل طهيه.

- يمكنك إضافة قطع من البصل الأبيض او أي نوع من الخضروات.

- ضعيها في الطاسة على نار متوسطة لمدة عشر دقائق لكل جانب.

طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة.. وصفة جديدة

- معلقة مايونيز.

- معلقة مستردة.

- رشة ملح.

- كيلو وراك مخلية.

- معلقة كبيرة زيت.

- كوب زبادي.

- معلقة كاتشب.

- فلفل.

- بابريكا.

- مكعبات طماطم.

- مكعبات فلفل ألوان.

- زعتر وريحان.

- حبهان مطحون.

- ثوم بودر.

- مكعبات بصل.

- معلقة خل.

طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة:

- قطعي أوراك الدجاج إلى مكعبات، وضعيها في وعاء عميق، وبعدها يمكن إضافة الحبهان المطحون، والزعتر والبابريكا والفلفل الأسود، والملح، مع الخضار المقطع، ويتم تتبيلها لمدة ساعات حتى يتم تتبيلها بشكل جيد.

- ضعي الخضراوات وأوراك الدجاج المقطعة، في أعواد خشبية مخصصة لعمل الشيش طاووق.

- بعدها ضعي في طاسة مدهونة بالزيت أو السمنة، حتى تمام التسوية والنضج.

طريقة أخرى شيش طاووق في الطاسة

المقادير:

- أوراك دجاج مخلية.

- بقسماط.

- زيت للقلي.

- خلطة شيش طاووق.

- فلفل أسود.

- زيت.

- صلصة طماطم.

- دقيق.

- عصير ليمون.

- زبادي.

- ملح.

- بيض.

طريقة عمل شيش طاووق في الطاسة:

لعمل طريقة الشيش طاووق في الطاسة، في البداية تبلي الفراخ بخلطة الشيش طاووق وعصير الليمون والزبادي والملح والفلفل والصلصة، في وعاء، وبعدها يتم إضافة الدقيق والبقسماط والخلط الجيد.

تأتي الخطوة التالية، هي وضع الشيش طاووق والتتبيلة في البيض والبقسماط، وقليها في الطاسة، ثم يتم تقديمها ساخنة مع الأرز أو العيش البلدي.