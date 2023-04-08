الامارات | بعد قصة "القطة وإمام المسجد".. طفل على كتف إمام في المغرب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد فيديو القطة وإمام المسجد الجزائري الذي لقي انتشاراً واسعاً في العالم، نشرت وسائل إعلام مغربية فيديو لإمام مسجد في المغرب يحمل طفلا فيما كان يقيم صلاة التهجد بأحد المساجد في المملكة.

وأثار المشهد تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الطفل وهو مستكين في حضن الإمام المغربي، بينما كان الأخير يؤم المصلين خلال صلاة التهجد.

وبدت على الإمام والمصلين علامات الخشوع خلال الصلاة، في الوقت الذي كان الطفل المغربي يتصرف بعفوية غير مكترث بما يدور حوله.