أيمن بهجت قمر يكشف عن دور شريهان في حياته: «كانت بتبعتلي فلوس وتشتري اللبس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاعر ممزوجة بالخذلان والامتنان عبر عنها الشاعر أيمن بهجت قمر، خلال استضافته مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «أنا والقناع» أثناء الحديث عما وجده عقب وفاة والده، موضحًا أن الوفاة كشفت الكثير من الوجوه وأقرب الأقربين، ومن ساعده ونفذ وصية والده.

أيمن بهجت قمر: أقاربي خذلوني

أوضح الشاعر أيمن بهجت قمر أنه عقب وفاة والده، شعر بالخذلان من بعض الأشخاص القريبة بصلة الدم، إذ عانى قلة أو ندرة السؤال من الكثير منهم، وهو ما وضعه في شعور سيئ.

شريهان نفذت وصية أبويا

شعور كبير بالامتنان تجاه الفنانة الكبيرة شريهان، الذي وصفها «أخت له» إذ نفذت وصية والده له قبل الوفاة، لتكون خير السند والعون له بعد وفاة والده: «شريهان نفذت وصية والدي وحطتني في عنيها، لما اتحبست يوم في قسم الدقي بعد خناقة مع زوجة خالي، كلمت شريهان، راعت وصية والدي، كانت مقربة جدًا».

حتى الرفاهيات كانت بتراعيها

وأوضح الشاعر أيمن بهجت قمر، أن الفنانة شريهان كانت حريصة على تلبية احتياجاته اليومية، وحتى الرفاهيات: «مش بس كانت بتبعتلي الفلوس ولا مجرد سؤالها عني، لأ كمان كانت بتاخدني اشتري اللبس، وتبعتلي ناس يجددولي البيت، حقيقي حتى الرفاهيات كانت بتراعيها».