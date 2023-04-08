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أيمن بهجت قمر يكشف عن سيدة تقف خلف نجاحاته: كتبت لها «قول عليا مجنون»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيمن بهجت قمر وزوجته

علاقة عاطفية من نوع خاص، إحساس بالونس والسند والبطولة من الزوجة، هكذا تجمع العلاقة بين الشاعر أيمن بهجت قمر وزوجته إنجي عبد الحافظ، ويظهر ذلك جليًا بوضوح خلال مناسبة عيد ميلادها التي يثني عليها فيها دومًا، ومن خلال الصور التي توثق الحب والرومانسية بينهما، الذي تحدث عنها وكشف تفاصيلها وحكاية تعلقه بها، في برنامج أنا والقناع، مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

أيمن بهجت قمر: زوجتي ذروة نجاحي في الشعر

«هي سندي اللي بتكملني وبتكمل البيت، إنجي زوجتي حطت نقط حروف تجربتي الشعرية، هي ووفاة أبويا، كانت التجربتان بالنسبة لي ذروة وسبب نجاحي في الشعر، أبويا كسر ضهري وإنجي قومتني، وتعرفي على إنجي كان سبب كبير في أيمن بهجت قمر، وكتبت لها الكثير من الأغاني من «قولي عليا مجنون، وبحبك وحشتيني، وأغاني قديمة زي حبيبي مسافر»، هكذا تحدث أيمن بهجت قمر عن زوجته، في لقاء في برنامج أنا والقناع.

حب أيمن بهجت قمر لزوجته

واستكمل حديثه: «في شيء ازدهر جوايا بسببها، شيء من الاستقرار والأسرة، كفاية شيل البيت والأولاد والمسؤولية، أنا كزوج ظروفي صعبة مش أي حد يتحملها طول الوقت، بحاول أكون موجود في الفن، لكن مش موجود معاهم، وده شيء صعب جدًا، لكن دايمًا بقول عنها، بطلة حياتي ونصي التاني وإيدي اليمين».

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أولاد أيمن بهجت قمر

وتحدث أيمن بهجت قمر عن أولاده: «أدهم وبهجت ولادي حبايبي، والحب الكبير، أنا باهت عليهم، بشكل أيمن بهجت قمر وشكل والدي، بهجت شبه إنجي، لكن واخد مني غلاستي، لأني في سنه كنت غلس كبير، والاتنين مهتمين بالفن، أدهم بيلعب مزيكا وجيتار وبيحب يلحن، بهجت بيحب الإخراج، ومهتم بالإيرادات بيحب الإنتاج، ومهتم بالسينما وبيدور على مكانه فيها باستمرار».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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