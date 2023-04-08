دعاء سيدنا محمد لتحقيق رجاء العبد.. مستجاب للصائم قبل الإفطار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رمضان شهر التقرب من الله، ويحرص فيه المسلمون على دوام العبادات والدعاء، لتحقيق كل ما يتمنوه من تحقيق الأماني، طمعًا في الاستجابة من الله سبحانه وتعالى، ويركز الجميع على الدعاء في الشهر المبارك، خاصةً قبل الإفطار، إذ أنه الوقت المرجو لاستجابة الدعاء، وكان يوجد كثير من الأدعية المستجابة، في رحلة دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، ونحن يجب أن نلتمس ونهتدي ونقتضي بهم، منها دعاء سيدنا محمد، بالصيغة الثابتة للدعاء، ليقتدي بها الصائم قبل الإفطار.

دعاء سيدنا لتحقيق الأماني

أوقات استجابة الدعاء، وصيغة الاستجابة من الله عز وجل له، هو الأمر الذي أبرزه مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج «دعاء النبي»، على شاشة قناة الناس.

وتمثل في دعاء سيدنا محمد بصيغة ثابتة يتم الدعاء بها، إذ كان يردده للتضرع إلى الله، وهي: «لا إلهَ إلَّا اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمُ، لا إله إلَّا اللهُ ربُّ السمواتِ السبعِ وربُّ الأرضِ، وربُّ العرشِ الكريمُ».

استجابة دعاء الصائم قبل الإفطار

قال عاشور، إن هذا الدعاء يكون ثابتًا في مقدمة الأدعية، ويليه كل ما يتمناه العبد، والدعاء بما يشاء، وقسم أركان الدعاء «لا إله إلا الله العظيم الحليم ذكرًا متضمنًا للانكسار والدعاء في ذات الوقت، ومعناه لا اسأل إلا سواك يا كريم، أنك وجهتي وقبلتي، وهي تساوي (اللهم)، ولكن بالاعتراف بالتوحيد أولًا بـ(لا إله إلا الله)، والعظيم كثير العظمة بمعنى لا أحد يواجه ويقابل الله عز وجل في عظمته، والحليم إنه مع أخطاء العباد الكثيرة يغفر، فياربي إن كان كربي جاء من أني أخطأت فحلمك أعظم».

وأضاف أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم، بالدخول إلى الله من باب الربانية فإنك رب العرش فاسألك يا صاحب العظمة والحلم وأنت رب العرش المخلوق الكبير أن تزيل همي وتغفر لي خطاياي وتحقق لي كل ما أتمنى.

وأكمل «عاشور»: «قدم هذه المقدمة يا صاحب الكرب والهم وصاحب أي أمنية، وقل اللهم ارفع همي وغمي، وأزل عني كربي، واغفر لي ذنوبي، فقد أحاطت البلايا بي من جميع النواحي، فاسألك وادخل إليك بأسمائك وصفاتك المذكورة المناجاة».

دعاء الصائم

كلما نزل الهم لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أيضًا في دعاء الصائم قبل الإفطار الاستناد على عديد من الدعاوى، وهي كالتالي:

- اللهم برحمتَكَ أرجوك فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- يا عزيز أعزني، ويا كافي اكفني، ويا قوي قوني، ويا لطيف الطف بي في أموري كلها والطف بي فيما نزل، اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن.

- اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

- من أدعية الصائمين، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

- اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- دعاء الصائم قبل الإفطار، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.