خلافات الخطوبة بمحلات الذهب على طريقة مسلسل جت سليمة.. الجوازة محكومة بالعيار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف محرجة يتعرض لها كثير من المقبلين على الزواج، أثناء شراء ذهب «الشبكة»، ويقع فيها جميع الأطراف، بداية من العروسين، مرورًا بأصحاب محال الذهب، بسبب الخلافات بين العروس وحماتها، أو جدال العروسة مع العريس، أو الوقوع في فخ كيفية اختيار المناسب، لعدم اتفاقهما على شكل ووزن الشبكة، وإصرار كل منهما على الاختيار وفقًا لرغبته.

ويقدم «هن»، آراء العرسان في اختيار الشبكة، ونصائح لاختيار ذهب مناسب وتجنب الخلافات، بعدما ألقى الضوء على شراء الشبكة، في مسلسل جت سليمة الحلقة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم.

مسلسل جت سليمة.. موقف محرج عند شراء الشبكة

سلط مسلسل جت سليمة الحلقة الأولى، الضوء على الاختلاف عند اختيار الشبكة، من خلال شراء ذهب خطوبة «سليمة»، الدور الذي تجسده سمير غانم، ليعرض عليها صاحب محل الذهب، الذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله، أنواعا وأشكالا مختلفة، ويعترض العريس الذي يجسد دوره كريم عفيفي، على الثمن، وتطلب خالته عرض وزنا أخف عليهما، اعتراضًا على السعر.

وبين الأسعار المتفاوتة تكون حجة العريس أن صوابعها صغيرة ورقيقة، ويظل الخلاف، حتى يستقرا على ذهب رخيص الثمن وأقل في العيار، وتوافق العروسة مغلوبة على أمرها، ليتأثر صاحب المحل، ويقول لها: «أنتِ تستاهلي الدنيا كلها، إنما هي الدنيا كده حظوظـ نصيبك كده ربنا يصبرك ويقدرك».

طرائف الخطوبة في محلات الذهب

تحكي أمنية عربي، الفتاة العشرينية، عن تعرضها لأحد المواقف المشابهة، إذ تقول لـ«هن»: «في محل الذهب اختلفنا، بسبب عدم اتفقنا على الميزانية، وكان قلقان هو ووالدته، ويرفضوا الأشكال، اعتراضًا على الأسعار، حتى وصلنا إلى نقطة اتفاق في اختيار العيارات المختلفة حسب الأهم».

ويحكي ستيفانو، جواهرجي بمنطقة المعز، موقف تعرض له: «دخل العريس والعروسة، ووقفوا يختاروا الشبكة، وفجأة لقيتهم بيتشاكلوا ورافضين الاختيار، وكل واحد فيهم متمسك برأية، ولما وافق العريس على اختيارها، قالت والدة العريس الدبلة مش مناسبة ومش عجباني، وردت العروسة قالت: لكن عجباني، وانفعلوا كلهم».

كيفية اختيار الشبكة المناسبة

«الشبكة المناسبة للعريس والعروسة بعيدة عن العيارات، اختيارهم ومشاركتهم يجب أن يكون في الحدود المناسبة، وحدود المهم والأفضل لهم، ومن المهم الانتباه والتأكد من وجود الدمغة على قطعة الذهب، ومصاحبة الفاتورة، وعدم شراء أي قطعة بدون أختام»، حسب حديث ناجي فرج، عضو شعبة الذهب، لـ«هُن».

تجنب خلافات المخطوبين عند شراء الشبكة

لتجنب الخلافات عند شراء الذهب للشبكة، قال الدكتور جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي والإرشاد الأسري، لـ«هُن»، إن سيكولوجية المخطوبين تبدأ في التعرف على بعضهما، وأمر طبيعي يكون الاختلاف بينهما ناشبا وقائما على موضوعات مختلفة، وشراء الذهب والشبكة من بينها، لذلك قدم عدة نصائح لاستقامة الأمور، كالتالي:

- المصارحة والوضوح في كل ما يرغب به الطرفين.

- المشاركة في الاختيار.

- التعاون بين الطرفين ينأى عن كثير من المشكلات.

- الدعم الأسري من طرف الأسرتين، لعدم شعور أي طرف من كلاهما أنه غريبا.

- يترأس على كل ذلك الاحترام، إذ يجب أن يكون أسلوب حياتهما.