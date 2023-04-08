فطار 17 رمضان بالخطوات.. مكرونة نجرسكو بدون فراخ والحلو تشيز كيك بالفراولة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في 17 رمضان، تحاول كثير من السيدات النظر لقائمة الأطعمة، لتحضير أسهل وأسرع وأشهى الوصفات في النصف الآخر من فطار الشهر الكريم، إذ تقل العزومات والتجمعات العائلية، وتبدأ ربات البيوت في اتباع سياسة تحضير «الصنف الواحد»، بجانب المقبلات والأطباق الجانبية.

فطار 17 رمضان.. مكرونة نجرسكو بدون فراخ والحلو تشيز كيك بالفراولة

نستعرض طريقة تحضير قائمة فطار 17 رمضان، وإليكٍ خطوات عمل مكرونة نجرسكو بدون فراخ وتحضير تشيز كيك بالفراولة لتناوله عقب الإفطار.

طريقة عمل مكرونة نجرسكو بدون فراخ

نبدأ طريقة تحضير المكرونة النجرسكو بدون فراخ، باستخدام الجبن والكريمة والخضروات، بالمقادير:

1/2 كيلو مكرونة.

كيلو حليب.

ملعقتين من الدقيق.

كريمة لباني.

جبن مبشور مشكلة.

فلفل ألوان.

زبدة.

زيتون مخلي.

ملعقة قشدة.

طريقة عمل المكرونة النجرسكو بدون فراخ:

في البداية، اسلقي المكرونة في الماء المغلي بالطريقة التقليدية، مع الملح والزيت.

حضري البشاميل على الجانب الآخر، فقط شوحي الدقيق في الزبد، حتى تفوح رائحته، ثم ضيفي إليه الحليب والكريمة ونصف كمية الجبن المبشور أو المتزاريلا، وقلبي حتى يتماسك القوام.

احضري قالب التحضير، وادهنيه بالزبد، ثم رصي نصف كمية المكرونة.

بعد ذلك ضيفي نصف كمية البشاميل مع الفلفل الألوان والزيتون الأسود والأخضر، ثم ضيفي النصف الآخر من المكرونة ثم البشاميل.

ضعي الموتزاريلا على الوجه، وملعقة قشدة، وادخليها الفرن حتى تمام النضج.

فطار 17 رمضان.. الحلو تشيز كيك بالفراولة

إليكِ طريقة عمل التشيز كيك، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج «اتفضلوا عندنا»، على قناة سي بي سي سفرة.

المكونات:

ربع كيلو جبنة كريمي.

كوب سكر.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة بشر ليمون.

ملعقة فانيليا.

كريمة خفق.

حشوة مربى فراولة أو صوص.

بسكويت سافويار.

طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة:

في البداية، تخلط الجبنة والسكر وعصير وبشر الليمون والفانيليا.

ضيفي الكريمة المخفوقة ويقلب كل الخليط.

احضري القالب، ورص أصابع البسكويت في القاع والجوانب.

ضيفي خليط الكريم شانتيه وتوضع في الثلاجة عدة ساعات حتى تتماسك.

ضعي على الوجه مربى أو صوص الفراولة، وتوضع في الثلاجة مرة أخرى لتتماسك.

تزيين بالكريز وتقدم.