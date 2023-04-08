الامارات | دب يقتل شاباً خلال ممارسته الرياضة في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 أبريل 2023

قتل أحد الدببة شاباً كان يمارس الهرولة في شمال شرق إيطاليا، في أول حادثة من نوعها، حسب ما أعلنته الشرطة الجمعة.

وكان أندريا بابي (26 عاماً) يركض في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو عندما هاجمه الدبّ.

وتحركت وحدات الإنقاذ للبحث عن الشاب بعد تلقيها تنبيهاً من أفراد أسرته الذين انتابهم قلق جرّاء عدم عودته إلى المنزل، وعثرت ليل الأربعاء إلى الخميس على جثته في أحد المنحدرات وهي مُصابة بجروح عميقة في الرقبة، والذراعين، والبطن فيما بدا أنّ بعض هذه الجروح ناجم عن اعتداء حيوان كبير عليه.

وقال مصدر مطّلع على التحقيق: إنّ نتائج تشريح الجثة تشير إلى أنّ أندريا بابي قُتل متأثراً بجروح أصيب بها عقب تعرّضه لهجوم من أحد الدببة. مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية.

وأكدت السلطات المحلية لاحقاً ملابسات الحادث و«قررت الشروع في عملية عاجلة لقتل الدب» بمجرد رصده، حسب ما أعلنه رئيس مقاطعة ترينتينو موريزيو فوغاتي خلال مؤتمر صحفي.