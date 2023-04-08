بحب أزواج أمي جدا.. أيمن بهجت قمر يكشف أسرارا من حياته الأسرية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحديث عن زوج الأم أو حتى زوجة الأب، دومًا ما يصوره البعض كونه مساحة ثرية للخلافات، إلا أن العلاقات السوية التي يغلبها الحب والإنسانية، تعد نموذجا يُضرب به الأمثال في كل حديث، وهو ما برهنه الشاعر أيمن بهجت قمر، خلال حديثه الأخير مع الإعلامية منى عبد الوهاب، أثناء جلووسه على مقعد الضيف في برنامج «أنا والقناع»، إذ تحدث عن علاقته بوالدته، وأزواجها، وكيف وجد فيهم الأب والصديق.

أيمن بهجت قمر: أنا والد أمي

قال أيمن بهجت قمر، إنه يشعر بالمسؤولية تجاه والدته، وكيف يجد نفسه بمثابة أب لها، وليس العكس: «أنا بعتبر نفسي إن أنا والد أمي، اتحملت المسؤولية وبقيت أشوف أنها بنتي مش أمي».

أيمن بهجت قمر: بحب أزواج أمي

تحول نفسي كبير تعرض له أيمن بهجت قمر، في سن 23 عاما، إذ قررت والدته الزواج مرة أخرى: «أمي اتجوزت تاني وأنا 3 سنين، واتجوزت مرتين، كان أولهم الاستاذ عادل صادق، وله فضل كبير عليا، وبعتبره أب تاني ليا، كان الفرق بينه وبين والدتي 23 سنة، وبالمناسبة أنا بحب أزواج أمي جدًا».

زوج أمي التاني لذيذ

لم تقف العلاقة الطيبة بين أيمن بهجت قمر، بين أزواج والدته عند الزوج الأول، إذ نشأت علاقة صداقة مع زوجها الثاني، المحامي سعيد سعد: «كان لذيذ وحبيته وكان بيعمل دور ولي أمري، وأمي لو اتخانقت أقف في صفه وأحلهلها مشاكلها».

ووجه الشاعر أيمن بهجت قمر رسالة لوالدته خلال اللقاء، قائلًا: «بحبك يا ماما والبرنامج ده مظبطك».