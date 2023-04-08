تحذير من تناول القشطوطة والمكشكشة وحلويات رمضان الجديدة.. السر في المكونات

القاهرة - سمر حسين - صحة

«المكشكشة، والهايصة واللايصة، والقشطوطة» ربما يقع سماع هذه الكلمات على أذنيك بكونها كلمات «شعبية دارجة» إلا إنها في الحقيقة، وتحديدًا في موسم رمضان 2023، أصبحت أسماء للحلويات الجديدة التي باتت تنتشر هذا العام بمحلات الحلويات الكُبرى، وبأسعار عالية ومتفاوتة، تصل سعر القطعة فيها لـ455 جنيهًا.

المكشكشة أحدث حلويات رمضان وسعر القطعة يصل لـ455 جنيها.. اعرفي سرها بالخطوات

حلويات رمضان الجديدة في 2023

منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تنافست العديد من محلات الحلويات على تقديم الكثير من الحلويات الشرقية مع حداثتها بإضافة بعض المكونات غير المعتادة، أو تحضيرها بطرق مختلفة، فضلًا عن مزج أكثر من نوع حلوى، مع مزيج من الكريمة والقشدة لتقديم نوع حلوى جديد وغير معهود، لنجد من بين الحلويات المعروضة «المكشكشة، والهايصة واللايصة، والقشطوطة» وغيرها.

الهايصة واللايصة أجدد حلويات رمضان 2023.. «اعرفي طريقة التحضير بالمقادير»

تحذير من تناول حلويات رمضان الجديدة في 2023

وبالبحث عن مكونات حلويات رمضان الجديدة في 2023، نجد أنها مليئة بالسكريات إذ يعتمد الصنف الواحد على أكثر من نوع حلوى، مع الحليب والكريمة ذات السعرات العالية، والمكسرات والشربات وغيرها من المقادير عالية السكر.

وفي هذا الصدد، حذرت وزارة الصحة والسكان، من خلال منشور توعوي سابق، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من تناول السكريات بكثرة، إذ يعرضك للإصابة بتسوس الأسنان والسمنة وأمراض القلب، ناصحة باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على القليل من السكريات.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، مخاطر تناول السكريات العالية الموجودة بالحلويات، إذ تسبب الآتي:

تسوس الأسنان

السمنة والبدانة

التأثير على ضغط الدم

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية