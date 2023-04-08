أيمن بهجت قمر يكشف صلة قرابة والدته بإسماعيل ياسين: اتبناها وعمرها سنتين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أفضال الأم لا تحصى، وخصالها الحميدة لا يكفيها شكر، فمنذ المهد إلى الكبر تسير في رحلة الحياة مع أبنائها، فهي نبض القلب والملاك الحارس والحب الأبدي، وهي العلاقة الأمثل التي ليس لها وصف بكلمات أو بعبارات شعرية، وهو ما تحدث عنه الشاعر أيمن بهجت قمر، حول علاقتة بوالدته، في برنامج أنا والقناع مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

علاقة أيمن بهجت قمر بوالدته

«أمي حكاية كبيرة، حلمي أعمل مسلسل عن قصة حياة أمي، جوز خالتها كان إسماعيل ياسين، وهو إللي مربيها في عمر الستين، وكل المجلات القديمة مكتوب وكريمته كانوا يقصدونها، لأنه تبناها لما جدتي وجدي اتطلقوا، أمي عاشت مع خالتها فوزية إللي هي كانت زوجة إسماعيل ياسين، فيعتبر عاشت كل عصور الفن، من أول إسماعيل ياسين مرورًا بعصر فؤاد المهندس مع أبويا، وعايشة العصر الحالي معايا»، هكذا تحدث أيمن بهجت قمر عن والدته، في لقاء في برنامج أنا والقناع.

حب أيمن بهجت قمر لوالدته

استكمل أيمن بهجت قمر حديثه عن والدته، قائلا: «أمي ست لما بفكر فيها بحس أنها اتربت في ظروف قاسية، عمرها ما عاشت في بيت باسمها، طول الوقت بتتنقل من بيت لبيت وبمزاجها، قعدت أتحايل عليها من سنين نشتري شقة لها، لكنها رفضت، حاولت أسعدها وده هدفي، أنا كمشاعر مش بعرف أعبر، لكن كاحتواء وضهر وسند».

رسالة حب

وعن تعبيره عن المشاعر وحب الأم، قال أيمن بهجت قمر: «أنا بعرف أعبر في الأغاني، أمي ثم أمي كانت مشاعر بهجت قمر، لكن مقولهاش في التليفون ليها، الفرق بينا 18 سنة، وعلاقتي بأمي إن أنا أبوها، أنا أبو أمي من وأنا عندي 23 سنة، هي مسئولة مني وفي رقبتي»، ثم وجه إليها رسالة: «بحبك يا ماما».