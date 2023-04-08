سر رواية «أن تحبك چيهان».. ظهرت مع دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرح مسلسل جت سليمة الحلقة 1 للفنانة دنيا سمير غانم، خلال النصف الثاني من رمضان، ويشارك معها كوكبة من النجوم، وخلال أحداث الحلقة الأولى ظهرت وهي تمتلك مكتبة كبيرة ورثتها عن أبيها، وتنصح أحد القراء بقراءة رواية «أن تحبك جيهان»، لكي يسير في علاقة صحيحة مع صديقته، وهو ما لفت انتباه متابعي العمل، وازداد التساؤل عليها.

معلومات عن كاتب رواية أن تحبك جيهان

خلال السطور الآتية، نقدم أبرز المعلومات عن الكاتب وعن رواية أن تحبك جيهان بعد استعانة سليمة بها، ضمن أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة الأولى، حسب الكتاب، وحسب ما ذكر موقع goodreads العالمي.

- قدمت رواية «أن تحبك جيهان» من الكاتب والروائي والسينارست المصري مكاوي سعيد، وكان يعرف بحكاء وسط البلد، إذ إنه عاش ومات وهو يقص القصص فيها، حتى عرفته الأرصفة والطرقات، وتوفي عام 2017، لكن الصدف قد تعيد ذكراه مرة أخرى، وهو ما جعل ظهوره في مسلسل جت سليمة الحلقة 1 يقبل عليه الجميع ويريدون قراءة روايته.

رواية أن تحبك جيهان

- تدور أحداث رواية أن تحبك جيهان التي ظهرت في مسلسل جات سليمة الحلقة 1 حول ثلاثة أبطال لكل منهم قصة خاصة، كطبيعة الحياة كل منا خُلق بقصتة المميزة الوحيدة، والثلاثة أشخاص هم «ريم وأحمد الضوي وجيهان العرابي».

- تقوم الرواية حول اسم جيهان، إذ إنها تخرجت من معهد السينما، واختارت عمل التصوير، وتعرفت على زوجها تميم وأحبته، وتزوجا عن حب، ولكنه توفي بعد مدة قصيرة، وبقيت جيهان حائرة بين واقعية الحياة والمغامرة خاصة في فراغ الحياة، وتصبح متشتتة لا تعرف كيفة تحديد أهدافها.

- تدور الكثير من الأحداث في الرواية، ويبلغ عدد صفحاتها 368.

- قال القارئ لدنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة قرأت كل صفحات الكتاب أكتر من 300 صفحة، وبتمنى تحبني جيهان.