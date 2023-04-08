إطلالات مميزة مستوحاة من نجمات دراما رمضان 2023.. تناسب المرأة العاملة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إطلالات مميزة عديدة أبرزتها الدراما الرمضانية هذا العام في مختلف المسلسلات خاصة التي تبرز دور المرأة حيث بعض نجمات دراما رمضان بإطلالات مميزة، وتتسم بالأناقة، والتي يمكن الاستفادة منها وتقليدهن في ملابسهن خاصة المرأة العاملة التي تشعر بالحيرة كل يوم عند اختيار ملابسها التي ترتديها عند ذهابها للعمل.

مسلسل مذكرات زوج

ففي مسلسل مذكرات زوج ظهرت الفنانة «عائشة بن أحمد» التي تجسد دور شيرين بإطلالة مميزة يمكن الاستفادة منها خاصة في المناسبات الرسمية، حيث ارتداء بدلة وأسفلها بلوزة متناسقة اللون، مع تسريحة شعر مجعد أو أي تسريحة حسب ما تفضله المرأة.

مسلسل جميلة

أما في مسلسل جميلة ظهرت الفنانة «ريهام حجاج» التي تقوم بدور مستشارة بالقانون بإطلالة مميزة وكانت ترتدي ملابس رسمية، حيث ارتدت بدلة سوداء المكونة من جاكيت على سديرى وبلوزة وحذاء متناسق اللون مع البدلة، مع تسريحة شعر مناسبة للحصول على إطلالة أنيقة وجذابة عند الذهاب للعمل.

مسلسل علاقة مشروعة

وظهرت الفنانة «مي عمر» بإطلالة مميزة ونالت إعجاب الكثير من المتابعين في مسلسل علاقة مشروعة منها الفورمال والكاجول، والتي يمكن تقلديها عند الذهاب إلى عمل مقابلة شخصية في فرصة عمل، حيث ارتدت جاكيت أسفله بلوزة متناسقة اللون مع الجاكيت على تنورة أو بنطلون، وتصفيف الشعر بتسريحة بسيطة مثل الجديلة أو ذيل الحصان.

مسلسل جت سليمة

ولمحبي الكاجول يمكن متابعه مسلسل «جت سليمة» بطولة الفنانة «دنيا سمير غانم» التي ظهرت فيه بملابس كاجول تناسب مختلف الفتيات، حيث كانت ترتدي في إحدى المشاهد بنطلون جينز مصمم بالعديد من الجيوب، مع ارتداء حذاء رياضي وتيشرت.