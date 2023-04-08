على طريقة مهرة في مسلسل ضرب نار.. نصائح للبنات لأسرع «موف أون»: «متراقبيش الإكس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة نجاح كبيرة استطاعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تحقيقها من خلال أحدث مسلسلاتها «ضرب نار»، أمام كلًا من «أحمد العوضي» والفنان ماجد المصري، إذ نجحت الفنانة في خطف الأنظار إليها بتجسيد دور الفتاة الشعبية متوسطة الحال، التي تحاول البحث عن سُبل راحة اشقائها المسؤولة عنهم، قبل أن تدخل في قصة حب تجمعها بالـ «العوضي» الذي يجسد دور «جابر» وتنتهي بالزواج إلا أن ينتهي سريعًا عقب تعرض الأخير لأزمة حالت العشرة بينهما، قبل أن تتخذ قرار الخلع وتتزوج من غيره.

«مهرة» في مسلسل «ضرب نار» وأسرع موف أون

وعلى الفور تصدرت «مهرة» حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نجحت في تخطي الزيجة الأولى، والموافقة على الزواج من «زيدان»، الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، إذ تساءل الرواد عن سر «الموف أون» السريع من قصة حب وزواج لزيجة أخرى بشكل سريع، كما حدث بمسلسل «ضرب نار».

نصائح للبنات لأسرع «موف أون»

وينصح استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي الفتيات لتخطي «الإكس» بعدة إرشادات خلال حديثه لـ«هن» مؤكدًا أن المرأة بعد الانفصال قد تصاب بمجموعة من المشاعر، إن استسلمت لها ستقع فريسة للأمراض النفسية والعضوية والاجتماعية، وتسيطر عليها الأفكار التشاؤمية وتصاب بالإحباط، والاكتئاب وعقدة الذنب لارتباطها وزواجها بـ هذا الرجل.

وأشار إلى أن البعض منهن يتعرضن لتغيرات سلوكية قد تقلب حياتهن رأسًا على عقب.

ونصح «هندي» بأن يتأكدن أن الحياة لا تتوقف على أحد، إذ عليهن تذكر موت أحد الأشخاص المقربين على قلبها وكيف استمرت الحياة بعدها ولم تتوقف، فالحياة دائما متجددة، ويجب التحلي بالأمل وعدم الاستسلام لمشاعر الإحباط.

ومن النصائح المهمة التي أكد عليها عدم تتبع «الإكس» على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعد عنه لتجنب الطاقة السلبية، والبعد عن كتابة المشاعر على الفيسبوك حتى لا تصبحي فريسة لعلاقات سامة أخرى.

ومن أبرز الطرق للنسيان، جاءت من خلال الاهتمام بالأنشطة والاستماع للموسيقى، وحضور حفلات، دخول السينما، ممارسة الأنشطة الفنية، الزيارات العائلية، وتعلم مهارات جديدة.