عادات غذائية سلبية تضر صحة الأطفال في رمضان.. احذري إهمال شرب المياه

القاهرة - سمر حسين - ماما

شكاوى كثيرة من قبل الأمهات عن معاناة الأطفال من آلام ومشاكل في المعدة والبطن، خلال شهر رمضان الكريم، ما ينجم عنها أعراض مختلفة وتقلصات في المعدة، ربما لا يدري البعض الأسباب الواضحة لها، ويحاولن البحث عن طرق التخلص منها في الشهر الكريم، والتي تحدث في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

تحدثت الدكتورة هدير سيف، أخصائية التغذية العلاجية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» عن العادات الغذائية الخاطئة التي يقوم البعض باتباعها في شهر رمضان الكريم، وتشكل ضرر كبير على الصحة، كالتالي: «أول حاجة بناخد وجبة الفطار على بعضها ومتركز فيها دهون وسكريات بكميات عالية جدا، مع تناول القهوة بعد الإفطار مباشرةً، كل هذه سلوكيات وعادات تضر بالصحة والمعدة».

سلوكيات خاطئة تضر بالصحة في رمضان

كما أشارت أخصائية التغذية العلاجية، خلال اللقاء إلى السلوكيات التي تضر بالصحة وبالجسم خلال شهر رمضان الكريم، قائلةً: «من أهم السلوكيات الخاطئة هي الإهمال في شرب المياه، واستبدالها بعصائر محلاه بالسكر، وهذا يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم وعدم الاستفادة من المحتوى المائي الموجود في العصير، مع قيام البعض بتناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، وهذا يؤدي إلى رفع مستوى السكر جدا جدا في الجسم، وهذا سيؤدي إلى حدوث مشاكل خاصة عند أصحاب الأمراض المزمنة والسكري».

خطورة عدم تناول اللبن في رمضان للأطفال

«عدم تناول اللبن خلال شهر رمضان»، يعتبر من العادات الخاطئة التي تحدثت عنها أخصائية التغذية العلاجية، مضيفة: «هذا يؤثر على الجسم وامتصاصه للكالسيوم وفيتامين D، خاصة إذا كان هناك فئة من الأطفال صائمين وهنا لابد من حصولهم على كافة العناصر الغذائية في فترة ما بين الإفطار والسحور، وهذا يترتب عليه عدم السحور وهو أمر خاطئ ويؤثر بالسلب على جميع الوظائف الحيوية في الجسم».