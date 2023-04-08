من هي ريانة برناوي أول رائدة فضاء عربية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجالات مختلفة تبرز فيها المرأة مدى قدرتها على التميز والتفوق وتحقيق الكثير من الإنجازات والانتصارات وهذا ما جسدته رائدة الفضاء السعودية التي تدعي «ريانة برناوي» التي ستكون أول امرأة عربية تنطلق إلى الفضاء، في مهمة إلى المحطة الفضائية الدولية وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الفضاء السعودية في تغريدة لها على تويتر.

أول رائدة فضاء عربية

تنطلق الرحلة في مايو المقبل وسوف تشارك بها «ريانة برناوي» التي تكون أول امرأة عربية تنطلق إلى الفضاء مع زميلها علي القرني، اللذين سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية «AX-2» التي ستتجه نحو المحطة الدولية.

يأتي الهدف من انطلاق رائدة الفضاء هو بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء» وذلك وفق بيان لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

من هي ريانة برناوي؟

ريانة برناوي هي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990 وحاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.