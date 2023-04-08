سر ظهور منى زكي بملامح حزينة في أولى حلقات تحت الوصاية.. أرملة تتعرض لمشاكل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فراق الزوج كان هو القشة التي قضمت ظهر البعير وهو السبب في قرار الهروب بعدما اكتشفت أن حق أبنائها في والدهم يضيع، وبعدما كانت «أحلام» تتحمل مرارة العيش بلقمة صغيرة مع اختها وزوجها في شقتها، كان الابتعاد هو الطريقة الوحيدة لتشق منى زكي بطلة مسلسل تحت الوصاية حياة جديدة، تسلط من خلالها الضوء على قضايا المرأة.

سر ظهور منى زكي بملامح شاحبه

كانت الملامح الشاحبة والوجه الحزين هي الانطباع الأول الذي أخذه الجمهور على منى زكي بطلة مسلسل تحت الوصاية، ليزداد تساؤلهم حول سبب حزنها وشقائها، وهو المظهر المناسب لدورها، إذ تقوم بدور الأرملة التي أخذ شقيق زوجها حق أولادها وتسترده منه بدون علمه، ثم تهرب وتكون دمياط محطتها الثانية وبلاد الصيادين التي تريد الانضمام اليهم، وعلى الرغم من شهرة تلك الحرفة بين الرجال تواجه منى زكي في دور «حنان» الكثير من العقبات والمشاكل تظهر تباعاً مع حلقات المسلسل القادمة.

رسالة مؤثرة من منى زكي لزوجها المتوفي في تحت الوصاية

قبل ظهور تتر الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية ظهرت منى زكي مع أولادها في طريقها للهروب تتمنى لهم واقع أفضل.

وقبل مغادرة بلدها الإسكندرية نهائيًا ذهبت لوداع زوجها في قبره، قائلة: «أنت مش عارف حصل لنا ايه انا والولاد من بعدك، لو كان عليا استحمل والله استحمل لحد ما اجيلك، بس العيال مش هيستحملوا، ياسين وفرح مش هيستحملوا، سامحني على اللي هعملوا يا حبيبي والله، بس انا مكنش عندي حل تاني، انا اتكسرت اوي من بعدك، مكنتش عايزا اسيبك هنا لوحدك، والنبي ما تزعل مني، لا إله إلا الله».