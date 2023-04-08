نصائح من وزارة الصحة لوجبتي الفطار والسحور.. اتبعيها بحرص

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاهتمام بالعناصر الغذائية الصحية في شهر رمضان على الإفطار والسحور من أهم العوامل التي تساعد الجسم على الصيام بصحة، وتحاول الأمهات جعل أسرهن يقبلون على الصيام في شهر رمضان المبارك، دون أن يؤثر ذلك على أجسامهم وبصحة جيدة، لذلك يجب أن تعرف عدة نصائح، للأصناف التي يجب أن تكون في وجبة الإفطار والسحور، ليتمتعوا بصحة جيدة.

وجبة الإفطار في رمضان

قدمت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية، على موقع «فيس بوك»، عدة نصائح لفطار صحي، وهي كالتالي:

- ابدأ فطارك بكوب أو اثنين من الماء مع ثمرة أو اثنين.

- تجنب ألا تزيد من نسبة النشويات في الأكل.

- احرص على أكل نسبة جيدة من البروتين الحيواني أو النباتي.

- تجنب الإفراط في تناول الدهون.

- يجب الإقلال من الحلويات قدر الإمكان على سبيل التذوق ويمكن استبدال الحلويات بثمرة من الفاكهة.

- الإقلال من شرب الشاي أو القهوة كمدرات البول إذ تؤدي إلى الجفاف.

- أكثر من شرب الماء بعد الإفطار.

سحور صحي

وقدمت نصائح لوجبة سحور صحية، وهي كالتالي:

- لا تنسى شرب المزيد من الماء بين الإفطار والفجر فالجسم محتاج من 8 إلى 10 أكواب كبيرة من الماء.

- تأخير السحور قدر الإمكان.

- يجب الإقلال من المخللات والحوادق التي تسبب زيادة العطش.

- يمكن استعمال الفول في وجبة السحور ليجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة.

- استشر الطبيب على الكمية المناسبة يمكن استعمال الجبن والزبادي والبيض كبدائل مناسبة.

- حاول تقليل العيش قدر الإمكان مع الاعتماد على العيش البلدي الأسمر بدلًا من الأبيض.

- لا تنسى الخضراوات التي تحتوي على ألياف إذ تجعلك بدون جوع أثناء الصيام.

- يفضل عدم شرب الكثير من الشاي والقهوة أثناء السحور.