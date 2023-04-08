أول ظهور لـ إيمي سمير غانم بعد ولادة طفلها.. تواسي دينا الشربيني في عزاء والدها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فترة غياب قصيرة عن الجمهور منذ ولادة طفلها الأول عادت بعدها النجمة إيمي سمير غانم للظهور، وذلك عندما رصدتها عدسة الـ«الوطن» مع زوجها الفنان حسن الرداد ضمن حضور عزاء والد الفنانة دينا الشربيني بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك حسب ما أعلنت عنه بنفسها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

أول ظهور لإيمي سمير غانم بعد الولادة

لم تظهر الفنانة إيمى سمير غانم بعد ولادة طفلها، وحرصت على التواجد مع طفلها فادي حسن الرداد، لكنها فضلت التواجد بعزاء صديقتها الفنانة دينا الشربيني بعد وفاة والدها في الساعات القليلة الماضية والتي انهارت لفقدانه بسبب تعلقها به، أما عن «إيمي» فقد ولدت طفلها في بداية يناير العام الجاري وهو الشهر الذي يوافق عيد ميلاد جده الراحل سمير غانم، واختار كل من إيمي وحسن الرداد أن يسميا الطفل باسم شقيق حسن الرداد الراحل فادي.

حسن الرداد: ابننا جه غيّر حياتي

بين السعادة بوجود طفل صغير وحركات الاطفال التي تقلق الآباء عبر حسن الرداد عن حبه لابنه قائلا: «سعيد جدا وكانت لحظة صعبة أول ما شوفته دموعي غلبتني، مرة واحدة حسيت بمسؤولية وعايز أعمله كل حاجة في ثواني، كنت مبسوط جدا بصراحة».

وعن تشابه الابن «فادي» مع الأم أم الأب، قال الفنان حسن الرداد: «حاسس إنه شبه إيمي أكتر، من يوم ولادته وأنا يومي مقلوب بنام 9 الصبح، وبصحى آخر النهار، إيمي بتعمله كل حاجة أنا بسهر كنوع من الدعم ليها، وأقعد اتفرج على أي حاجة».

وفي أول ظهور لزوجته ايمي سمير غانم بدت رشيقة ببنطلون وبلوزه باللون الأسود، كما أنها حرصت على ارتداء الكمامة حرصاً على صحتها وصحة صغيرها.