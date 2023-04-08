الامارات | فتة ورق العنب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

هذه الوصفة من الوصفات السهلة لاستخدام ورق العنب بمذاقه المميز وبطريقة مختلفة عن الطرق المعتادة لتقديمه. وتتميز هذه الطريقة بسهولتها وبإمكانية استخدام المكونات المتوفرة في المنزل دون جهد. كما تحتوي هذه الوصفة على العديد من الفوائد الصحية.

ويعرف ورق العنب بكونه من الأطعمة المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة، ومنها الكالسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والحديد، والألياف الغذائية، إضافة إلى أنه يحتوي على كميات قليلة من الصوديوم، والسكر، لذا فهو يسهم في الحفاظ على صحة الجسم ومده بالكثير من العناصر المهمة له.

■ «يعرف ورق العنب بكونه من الأطعمة المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة».

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