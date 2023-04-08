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الامارات | 5 نصائح لمرضى الكلى في رمضان

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ديانا أيوب ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمرضى الكلى في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأثر مرضى الكلى كثيراً بالنمط الغذائي المتبع، وضبطهم للطعام وتناولهم للماء، ولهذا يعتبر مرضى الكلى، من أكثر المرضى الذين يتعين عليهم استشارة الطبيب قبل البدء بالصيام، فضلاً عن أهمية الالتزام بالإرشادات الغذائية التي تناسب وضعهم الصحي.

وأكد أخصائي جراحة المسالك البولية، الدكتور ياسر جاسم، على أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب الذي قد يسمح بالصيام للمرضى، تبعاً لحالتهم الصحية. وقدم خمس نصائح أساسية لمرضى الكلى الذين يمكنهم صيام شهر رمضان المبارك، لتساعدهم على الصيام دون حدوث أي تعب أو مضاعفات.

للإطلاع على الـ 5 نصائح، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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