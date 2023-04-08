الامارات | البندق.. منجم من الفيتامينات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البندق، نوع من المكسرات يعرف بأنه أحد أنواع الجوز، ويتم تناوله كوجبة خفيفة، أو يضاف إلى المخبوزات والأطباق الأخرى، بسبب محتواه العالي من الدهون، مع الإشارة إلى أهمية تخزينه في الثلاجة.

يعتبر البندق من المكسرات الغنية بالسعرات الحرارية، وتحتوي كل 100 غرام من البندق على 628 سعرة حرارية، و16.7 غراماً من الكربوهيدرات، و15 غراماً من البروتين. وتصل نسبة الدهون في المئة غرام إلى 60 غراماً، تنقسم بين دهون مشبعة ودهون أحادية غير مشبعة. ويعتبر البندق منجما من الفيتامينات، اذ يحتوي على فيتامينات أ، ك، ه، ج، والمغنيزيوم والمنغنيز والفسفور والبوتاسيوم والزنك والكالسيوم والحديد.

ويعتبر أحد أهم فوائد البندق خفض نسبة الكوليسترول، والوقاية من أمراض القلب، بسبب احتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز صحة القلب. ويحتوي البندق على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، والتي تسهم في تقليل معدل الكوليسترول الضار. كما يحتوي أيضاً على نسبة عالية من المغنيسيوم، المسؤول على تنظيم وتوازن نسبة الكالسيوم والبوتاسيوم في الدم، الأمر الذي يتحكم في معدل ضغط الدم.

وينعكس البندق على صحة مريض السكري، ويعود ذلك إلى احتواء البندق على نسبة عالية من المنغنيز الذي يساعد على تحسين نسبة الغلوكوز في الجسم، ويعالج مرض السكري عند استخدامه كمكمل غذائي، كما أنه يعد مصدراً غنياً بالمغنيسيوم الذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويعد البندق من المكسرات المفيدة للمرأة الحامل، نظراً لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة لصحتها، كالدهون المتعددة غير المشبعة والفيتامينات والألياف والسترولات النباتية وأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية بالإضافة إلى حمض الفوليك والبروتينات وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الحامل وجنينها.

■ 628 سعرة حرارية.

■ 16.7 غرام كربوهيدرات.

■ 15 غراماً من البروتين.