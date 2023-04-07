لايف ستايل

حكاية طفلة ترفع صورة جدها الراحل سنويا في إفطار المطرية.. كواليس يكشفها المصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طفلة تحمل صورة جدها في إفطار المطرية

طفلة في عمر الزهور تقف وسط جموع غفيرة من الجيران والأقارب والأغراب أيضا، خلال حفل إفطار المطرية للعام الـ9 على التوالي، تحمل بين يديها صورة «بورترية» لجدها المتوفى، ومن بين الآلاف البشر في كل مكان التقطتها عدسة المصور كريم البنا، خلال الإفطار الذي أصبح عادة منذ سنوات عدة، يتجمع فيها الأهل والأصدقاء والجيران ويساعدون بعضهم في تجهيز أشهى الوجبات والعصائر لإفطار الصائمين.

طفلة صغيرة تحمل صورة جدها المتوفى

صورة الجد الراحل لم تكن لشخص في الستينات أو السبعينات من عمره فقط، وإنما حملت معها ذكريات لعب وحب ومشاركة في تفاصيل عدة بينها إفطار شهر رمضان الجماعي المعتاد لأهل المطرية، ليكون الجد الراحل حاضرا بصورته وروحه وإن غاب جسده، وهو ما تسبب في حمل الطفلة وأفراد أسرتها صورته ليستعيدون بها وجوده في ذلك الجمع المهيب.

85f183ede1.jpg

يروي المصور «كريم» لـ«هن»، كواليس صورة الجد التي تحملها الحفيدة وصورة أخرى له مع بناته قائلاً: «الطفلة كانت واقفة وسط الشارع، في حدود 6 سنين تقريبا، أما قرايبها الكبار في الثلاثينات وبيشيلو الصورة كل سنة، كأنها بتحسسهم بوجوده معاهم».

5f27db3329.jpg

في كل صورة حياة وحكايات كثيرة

قبل أذان المغرب في النصف من شهر رمضان هذا العام، كانت العائلات تمسك الأطباق والملاعق استعدادا لتناول الطعام كما هي عادة أهل المطرية منذ عدة سنوات، والتي تتلخص في صورة لإحدى الجدران التي كُتب عليها «أهل وعزوة» و«هنا لمة بتلم عيلة»، وبينها الآلاف اللقطات والمشاهد التي تشبه الأفلام القديمة لكنها تعكس واقع البيئة الطيبة، لذلك لم تكن صورة الطفلة التي تحمل صورة جدها هي فقط المميزة، لكن عبارات الجدران في إفطار المطرية تعكس الدفء، وتعاون الجار المسيحي مع المسلم يوضح الوحدة والحب الممتد من آلاف السنوات.

0cbf559110.jpg

49770252ce.jpg

1340250061.jpg

8484fb2d09.jpg

226718f7d6.jpg

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا